"To wina prezydenta". Wicepremier uderza w Nawrockiego

Prezydent Nawrocki przekonuje, że zawetowana przez niego ustawa o kryptowalutach zawiera przepisy budzące poważne wątpliwości.

Donald Tusk nie kryje rozczarowania postawą głowy państwa. Premier krytykuje Nawrockiego i twierdzi, że prezydent jest "uwikłany" w sprawę kryptowalut.

"Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany, niż wszyscy myśleli" – napisał szef rządu w mediach społecznościowych.

Gawkowski: Prezydent z PiS nie chce nadzoru nad kryptowalutami

Do sprawy odniósł się w czwartek na antenie Polsat News wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. – Jeżeli komuś w opozycji, w PiS czy w Konfederacji, w Pałacu Prezydenckim czy gdziekolwiek indziej, wydaje się, że nie będziemy w tej sprawie mieli kolejnych ustaw, to się myli – powiedział polityk Nowej Lewicy.

Gawkowski zwrócił uwagę na sprawę SKOK-ów i braku kontroli ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. – Przypomnijmy to. Wtedy ludzie tracili miliony. Dzisiaj jest dokładnie ta sama sytuacja jeden do jednego. Wtedy PiS nie chciał nadzoru, dzisiaj PiS nie chce nadzoru – powiedział wicepremier.

– Dzisiaj PiS nie chce nadzoru, prezydent z PiS nie chce nadzoru. To jest krycie kolegów przed tym, że moczyli ręce w brudnej aferze i albo my zaczniemy to nazywać po imieniu, że prezydent kryje bandziorów, albo będzie się działo to – stwierdził szef resortu cyfryzacji.

Krzysztof Gawkowski powiedział, że "albo pójdzie po rozum do głowy i pomoże zabezpieczyć interes Polaków, albo będzie dawał przestępcom carte blanche do tego, żeby oszukiwali". – Ktoś musi brać odpowiedzialność, to jest wina prezydenta – twierdził polityk Nowej Lewicy, nawiązując do sytuacji osób poszkodowanych na rynku kryptowalut.

Czytaj też:

"To jest najgorsze". Wiceminister o wecie prezydenta ws. kryptowalutCzytaj też:

Burza po wecie prezydenta. "Wygrali gangsterzy", "Nawrocki pokazał charakter"