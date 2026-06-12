Tusk znów pisze o kryptowalutach i zaczepia prezydenta. "Uwikłani"

Prezydent Karol Nawrocki zawetował już trzeci projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Powody swojej decyzji uzasadnił w nagraniu opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta. "Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany, niż wszyscy myśleli" – skomentował premier Donald Tusk w mediach społecznościowych.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział, że będzie czwarta ustawa o kryptoaktywach. – Nasz rząd nie ugnie się, nasz rząd będzie kontynuował działania na rzecz tego, aby Polacy mogli w sposób bezpieczny inwestować na rynku kryptoaktywów – oświadczył na antenie TVP Info. – Tak, będzie czwarta ustawa, dlatego że my nie możemy sobie na to pozwolić, aby ten rynek był rynkiem nieuregulowanym – mówił. Jednocześnie zaznaczył, że jest za wcześnie, by określić dokładny kształt następnego projektu. Podkreślił jednak, że nie widzi powodu, aby rząd zmieniał kierunek.

Tusk o Zondacrypto. "Sięgnął po kolejną wersję"

"Dlaczego ludzie prezydenta zgłaszali do ustawy o kryptowalutach poprawki przygotowane przez Zondacrypto? Uwikłani gubią się już w swoich kłamstwach" – stwierdził w najnowszym wpisie na platformie X premier Donald Tusk.

Błyskawicznie pojawiła się odpowiedź rzecznika głowy państwa. "Scenariusz na »ruskie służby« nie zadziałał, kłamstwo zostało obnażone, zatem Pan Premier sięgnął po kolejną wersję. Determinacja w próbach przykrycia nieudolności rządu godna podziwu" – napisał Rafał Leśkiewicz.

Według doniesień Wirtualnej Polski i portalu Money.pl, na początku stycznia 2024 r. Związek Banków Polskich przyjął do swoich struktur giełdę kryptowalut Zondacrypto. Trzy miesiące później Ministerstwo Finansów dostało od ZBP uwagi do ustawy o kryptoaktywach, które napisał Przemysław Kral, prezes Zondacrypto.

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