Reakcja na weto ws. kryptowalut. "Nie ugniemy się"

Prezydent Nawrocki przekonuje, że zawetowana przez niego ustawa o kryptowalutach zawiera przepisy budzące poważne wątpliwości.

Donald Tusk nie kryje rozczarowania postawą głowy państwa. Premier krytykuje Nawrockiego i twierdzi, że prezydent jest "uwikłany" w sprawę kryptowalut.

"Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany, niż wszyscy myśleli" – napisał szef rządu w mediach społecznościowych.

Domański: Rynek kryptowalut nie może być nieuregulowany

Sytuację skomentował w czwartek na antenie TVP Info minister finansów Andrzej Domański.

– Nasz rząd nie ugnie się, nasz rząd będzie kontynuował działania na rzecz tego, aby Polacy mogli w sposób bezpieczny inwestować na rynku kryptoaktywów – powiedział członek rządu Donalda Tuska.

Szef resortu finansów zapowiedział, że "będzie czwarta ustawa". – Dlatego że my nie możemy sobie na to pozwolić, aby ten rynek był rynkiem nieuregulowanym – wyjaśnił Domański.

– To weto pojawiło się dzisiaj, więc jest jeszcze za wcześnie, żeby dokładnie powiedzieć o kształcie tej kolejnej ustawy, ale ja nie – podkreślił minister.

Gawkowski: Prezydent z PiS nie chce nadzoru nad kryptowalutami

Do sprawy odniósł się tego samego dnia na antenie Polsat News wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. – Jeżeli komuś w opozycji, w PiS czy w Konfederacji, w Pałacu Prezydenckim czy gdziekolwiek indziej, wydaje się, że nie będziemy w tej sprawie mieli kolejnych ustaw, to się myli – powiedział polityk Nowej Lewicy.

Gawkowski zwrócił uwagę na sprawę SKOK-ów i braku kontroli ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. – Przypomnijmy to. Wtedy ludzie tracili miliony. Dzisiaj jest dokładnie ta sama sytuacja jeden do jednego. Wtedy PiS nie chciał nadzoru, dzisiaj PiS nie chce nadzoru – powiedział wicepremier.

– Dzisiaj PiS nie chce nadzoru, prezydent z PiS nie chce nadzoru. To jest krycie kolegów przed tym, że moczyli ręce w brudnej aferze i albo my zaczniemy to nazywać po imieniu, że prezydent kryje bandziorów, albo będzie się działo to – stwierdził minister cyfryzacji.

Czytaj też:

"To jest najgorsze". Wiceminister o wecie prezydenta ws. kryptowalutCzytaj też:

Burza po wecie prezydenta. "Wygrali gangsterzy", "Nawrocki pokazał charakter"