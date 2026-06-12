"Zniknął z mediów". Powodem spięcie z Kaczyńskim? Bogucki odpowiada
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"Zniknął z mediów". Powodem spięcie z Kaczyńskim? Bogucki odpowiada

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Szef KPRP Zbigniew Bogucki
Szef KPRP Zbigniew Bogucki Źródło: PAP / Albert Zawada
Media piszą o medialnym wycofaniu szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Powodem ma być Sąd Najwyższy. Szef KPRP już odpowiedział na te spekulacje.

"W ostatnim czasie szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki znacznie rzadziej pojawia się w mediach" – pisze tygodnik "Newsweek". Gazeta stwierdza, że powodem jest spór wokół I prezesa Sądu Najwyższego.

Przypomnijmy, że pod koniec prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego I prezesa Sądu Najwyższego. Decyzja ta została skrytykowana przez niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Przed tym wyborem "przestrzegał" również prezes PiS Jarosław Kaczyński. Krytyka pojawiła się też w TV Republika.

Jak podaje "Newsweek", decyzję ws. I prezesa SN Nawrocki miał podjąć za namową Zbigniewa Boguckiego. Według tygodnika to on miał największy wpływ na prezydenta w sprawie wyboru Kapińskiego i na Nowogrodzkiej to on wiązany jest z tą decyzją. "Newsweek" przekonuje, że Pałacowi Prezydenckiemu zależy na wyciszeniu tej sprawy. – Już po powołaniu Kapińskiego zdali sobie sprawę z tego, że będą problemy z nim jako prezesem SN. Już są, a Bogucki jest pierwszy, żeby się z tego tłumaczyć – przekazał tygodnikowi rozmówca z otoczenia prezesa PiS.

– Zbigniew Bogucki chce być premierem, a ta sprawa nie służy jemu, PiS-owi, a przede wszystkim prezydentowi – mówi inny polityk tej partii.

Sam Bogucki przekazał tygodnikowi, że "czuje się wzruszony troską o swoją obecność w mediach", odsyłając do zaplanowanej na piątek rozmowy w telewizji wPolsce24. "Poza tym po powołaniu Pierwszego Prezesa SN byłem już w mediach i odnosiłem się do tej i do wielu innych spraw: 26.05 – Trzy Pytania Na Koniec Dnia – Radio Zet. 27.05 – Rozmowa Wikły, wPolsce24. 1.06 – Gość Wydarzeń, Polsat News. 3.06 – Poranny Ring, Super Ring" – podał też Zbigniew Bogucki. Szef KPRP uzupełnił, że "np. od 8 do 10 czerwca był w delegacji, 4 czerwca było Święto Bożego Ciała, a później weekend". "Zatem jeżeli powstaje jakiś materiał, który miałby opierać się na fałszywych domysłach, to zachęcam jednak oprzeć się na ww. faktach" – oświadczył.

"Newsweek" podkreśla, że fakt "zniknięcia" z mediów przez Boguckiego podnosili sami politycy PiS, a z kolei ze strony Pałacu Prezydenckiego miały pojawiać się komunikaty dot. tego, że "Bogucki jest odsunięty w cień, by nie prowokować pytań o Sąd Najwyższy".

Bogucki zapowiada: W najbliższym czasie będą bardzo konkretne decyzje pana prezydenta

Zbigniew Bogucki gościł w piątek w telewizji wPolsce24. Odnosząc się do kwestii odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, powiedział, że "pan prezydent zwołał kapitułę, był obecny na obradach tej kapituły".

– Zapadły tam konkretne ustalenia. Ja nie jestem uprawniony, żeby w nie wchodziło. To było między kapitułą a panem prezydentem, bo to są te dwa ciała, które decydują – dodał.

Prezydencki minister poinformował, że "w najbliższym czasie będą bardzo konkretne decyzje pana prezydenta, których wymagają czasami tego rodzaju sprawy również w wymiarze międzynarodowym".

Zdaniem Zbigniewa Boguckiego najlepszym rozwiązaniem byłoby, "żeby strona ukraińska zrozumiała, że nazywanie jednej z ważnych jednostek imieniem zbrodniarzy z UPA, mordujących kobiety i dzieci w sposób bestialski, dokonujących ludobójstwa jest rozwiązaniem absolutnie nieakceptowalnym i z punktu widzenia polskiej historii, prawdy historycznej, naszych dobrych relacji, a także z punktu widzenia takiego cywilizacyjnego".

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Źródło: Newsweek / wPolsce24
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