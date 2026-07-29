Chrześcijanie celem ataków w europejskim kraju. Statystyki przerażają

Dokument opublikowało Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (BMI). Policja odnotowała 133 przypadki przestępstw o motywie antychrześcijańskim.

Ten rodzaj przestępstw popełniano najczęściej

Najczęściej były to poważne uszkodzenia mienia (29 przypadków) oraz groźby z użyciem przemocy (24). Raport wymienia także przestępstwa związane z organizacjami terrorystycznymi, poważne kradzieże i uszkodzenia ciała.

Znaczna część przestępstw była wymierzona w miejsca kultu. Spośród 21 przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec religii, odnotowanych w kościołach, na cmentarzach i przy pomnikach, 12 miało charakter antychrześcijański. Łącznie w miejscach kultu policja zarejestrowała 55 przestępstw motywowanych uprzedzeniami, z czego 46 dotyczyło uszkodzenia mienia.

Wśród podejrzanych najliczniejszą grupę stanowili nieletni i młodzież w wieku od 14 do 18 lat – odnotowano 27 takich osób. Według danych ministerstwa 57 proc. podejrzanych o przestępstwa antychrześcijańskie nie posiadało obywatelstwa Austrii.

Tysiące przestępstw w całej Austrii

Raport wskazuje, że w całej Austrii w 2025 r. policja zarejestrowała 6751 przestępstw popełnionych z motywów uprzedzeń, obejmujących 7327 motywów nienawiści. Wskaźnik wykrywalności wzrósł do 71 proc. Najwięcej takich przestępstw popełniono w internecie, gdzie odnotowano 1917 motywów uprzedzeń.

Minister spraw wewnętrznych Gerhard Karner podkreślił we wstępie do raportu, że przeciwdziałanie przestępstwom z nienawiści jest "konkretnym, codziennym wyzwaniem" i pozostaje niezbędne dla zachowania spójności społecznej.

W 2024 r. w Europie odnotowano 2211 przestępstw z nienawiści wymierzonych w chrześcijan, w tym 274 bezpośrednie ataki na osoby wierzące – wynika z danych Obserwatorium ds. Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie (OIDAC) z siedzibą w Wiedniu. Według organizacji Niemcy były drugim po Francji krajem o największej liczbie takich incydentów.

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