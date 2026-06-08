Ataki na chrześcijan w Europie. Niemcy na drugim miejscu

W 2024 r. w Europie odnotowano 2211 przestępstw z nienawiści wymierzonych w chrześcijan, w tym 274 bezpośrednie ataki na osoby wierzące – wynika z danych Obserwatorium ds. Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie (OIDAC) z siedzibą w Wiedniu. Według organizacji Niemcy były drugim po Francji krajem o największej liczbie takich incydentów.

Jak podał Euronews, powołując się na OIDAC, w Niemczech w 2024 r. 471 chrześcijan padło ofiarą przemocy z powodu swojej wiary. Dane obejmują zarówno statystyki niemieckiego Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczące przestępczości motywowanej politycznie, jak i przypadki udokumentowane przez samą organizację.

Ataki na chrześcijan w Europie

Według OIDAC we Francji liczba ataków na chrześcijan wzrosła w 2025 r. do 843, co oznacza wzrost o 9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Francuskie władze wskazują, że większość tych zdarzeń stanowiły akty wandalizmu oraz przestępstwa przeciwko mieniu.

OIDAC poinformował, że spośród 2211 incydentów odnotowanych w Europie w 2024 r. 274 stanowiły bezpośrednie ataki, takie jak fizyczne napaści czy groźby wobec chrześcijan. Rok wcześniej organizacja zarejestrowała 2444 przypadki, w tym 232 bezpośrednie ataki.

Dane pochodzą m.in. ze statystyk policyjnych, baz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), informacji lokalnych organizacji oraz niezależnych badań.

Nie wszystkie przestępstwa są zgłaszane

Szefowa OIDAC Anja Tang zwróciła uwagę na zjawisko niezgłaszania części przestępstw organom ścigania. Jak podkreśliła, szczególnie narażeni są konwertyci oraz chrześcijanie mający doświadczenie migracji, którzy często rezygnują z zawiadamiania policji o doznanych napaściach.

Według niemieckiego MSW liczba czynów wymierzonych w chrześcijan wzrosła w 2024 r. do 337, wobec 277 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 21,7 proc. Dane za rok 2025 nie są jeszcze dostępne.

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