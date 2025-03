Ilu jest katolików w Niemczech? Kościół podał najnowsze dane

27 marca o liczbie wiernych poinformował Kościół ewangelicki w Niemczech (EKD). Z danych tych wynika, że w 2024 roku ze swego Kościoła wystąpiło 345 tys. protestantów. Według tych danych pod koniec 2024 roku do 20 protestanckich Kościołów regionalnych w całym kraju należało łącznie 17,98 mln osób. Ewangelicy stanowią 21,5 procent ogółu ludności.

Oznacza to, że po raz pierwszy od 2018 roku ze swoich Kościołów wystąpiło więcej protestantów niż katolików.

Oba Kościoły podkreśliły, że są to dane wstępne. Spadek liczby członków trwa, ale w mniejszym stopniu w porównaniu z rokiem 2023. Wtedy z Kościoła katolickiego wystąpiło 402 694 katolików.

Wśród protestantów liczba wystąpień nieznacznie spadła – o 8,2 procent. Najwyższą liczbę osób występujących z Kościoła katolickiego odnotowano w 2022 roku. Według statystyk było to ponad 520 tysięcy osób.

Biskup Bätzing: nie bagatelizujemy tych liczb

Odnosząc się do aktualnych statystyk przewodniczący Konferencji Biskupów Niemieckich, biskup Georg Bätzing z Limburga, zaapelował na stronie internetowej swojej diecezji, aby nie przymykać oczu na te liczby. – Dobra Nowina nie zmalała, ale trzeba ją przekazywać ludziom w inny i wiarygodny sposób. Dlatego potrzebne są nowe drogi, odważne kroki, a przede wszystkim silna wola kierowania się rzeczywistością – uważa przewodniczący niemieckiego episkopatu.

– Ludzie nadal mają wysokie oczekiwania wobec Kościoła, zwłaszcza w kwestiach edukacji, wychowania, działalności charytatywnej i odpowiedzialności społecznej. Oczekiwania te powinny kierować naszymi działaniami w sytuacji coraz mniejszych zasobów. Konieczne jest zidentyfikowanie przyszłych dziedzin, które są bliskie realiom życia ludzi – zwłaszcza ludzi młodych i ich rodzin – powiedział bp Bätzing.

Wstąpienia, chrzty, pogrzeby, święcenia kapłańskie

W 2024 roku do Kościoła katolickiego w Niemczech przystąpiło 1839 osób, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z 2023 rokiem, kiedy to było ich 1559. Ponadto, według statystyk, ponownie przyjęto 4743 osoby, w porównaniu do 4127 w 2023 roku.

Statystyka pokazuje również, że katolicka archidiecezja Kolonia, na czele której stoi kardynał Rainer Maria Woelki, straciła pozycję niemieckiej diecezji z największą liczbą wiernych. Obecnie na czele znajduje się diecezja Münster w Westfalii. Według tych danych liczba katolików w archidiecezji kolońskiej spadła do 1 627 401 z powodu zgonów (16 276) i wystąpień (28 979). W Münster mieszka 1 630 544 katolików. W ubiegłym roku odnotowano tam 17 344 zgonów i 22 613 wystąpień.

W Kościele katolickim Niemiec ochrzczono w 2024 roku 116 222 osób (2023: 131 245). Liczba ślubów kościelnych wyniosła 22 504, podczas gdy rok wcześniej było ich 27 565. Do Pierwszej Komunii przystąpiło nieco więcej dzieci: 152 280 (2023: 151 835). Sakramentu bierzmowania udzielono 105 041 młodym osobom (2023: 105 942). Liczba pochówków wyniosła 212 970 (2023: 226 179).

Odnotowano również niewielki wzrost liczby uczestników nabożeństw, który wyniósł 6,6 proc. (2023: 6,2 proc.). W wyniku zmian strukturalnych w diecezjach liczba parafii zmniejszyła się do 9291 (2023: 9418). Ponadto w całym kraju wyświęcono 29 księży.

Kościół ewangelicki martwi się spadkiem liczby chrztów

W kościołach ewangelickich w Niemczech ochrzczono w 2024 roku około 110 tys. osób, podczas gdy rok wcześniej nowo ochrzczonych było 136 tys. Ponadto do Kościoła ewangelickiego przyjęto około 15 tys. nowych członków. W tym samym 2024 roku odnotowano około 335 tys. zgonów.

Kościół, który w coraz mniejszym stopniu może polegać na solidarnym wsparciu ludzi, będzie musiał coraz częściej wybierać, gdzie będzie mógł działać najskuteczniej przy ograniczonych zasobach – wyjaśniła przewodniczący Rady Kościołów Ewangelickich, biskupka Kirsten Fehrs. Przyznała, że szczególnie martwi ją spadek liczby chrztów.

– Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby ludzie nawiązali kontakt z naszym Kościołem i ofertami diakonatu oraz aby wyjaśnić znaczenie chrztu jako punktu zakotwiczenia we wspólnocie chrześcijańskiej – zapewniła ewangelicka biskupka.

