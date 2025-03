Trump ostrzega Zełenskiego. "Będzie miał problemy"

W piątek agencja Bloomberg poinformowała, że dotarła do nowej wersji umowy dotyczącej ukraińskich zasobów mineralnych. Wynika z niej, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa domaga się "prawa pierwokupu" w przypadku inwestycji we wszystkie projekty infrastrukturalne i górnicze w ramach umowy o partnerstwie z Ukrainą. Władze Stanów Zjednoczonych uzasadniają swoje prawo do tak "luksusowych" warunków przekazaną do tej pory pomocą militarną i finansową dla walczącej z Rosją Ukrainy.

Stany Zjednoczone miałyby wyznaczyć trzech z pięciu członków zarządu wspólnego funduszu inwestycyjnego. Rząd w Kijowie będzie zobowiązany inwestować w fundusz 50 proc. dochodów ze wszystkich nowych projektów wydobywczych zasobów naturalnych i infrastruktury. USA będą miały prawo do wszystkich zysków, dopóki Kijów nie spłaci kosztów pomocy dla Ukrainy od 2022 r.

Metale ziem rzadkich, zwane też pierwiastkami ziem rzadkich, to grupa 17 pierwiastków chemicznych, w skład której wchodzą: skand, itr, lantan, cer, prazeodym, neodym, promet, samar, europ, gadolin, terb, dysproz, holm, erb, tul, iterb oraz lutet.

Trump: Zełenski będzie miał problemy

W rozmowie z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One Donald Trump stwierdził, że Wołodymyr Zełenski chce wycofać się z umowy o minerałach, którą Ukraina miała podpisać z USA. Amerykański przywódca ostrzegł, że prezydent Ukrainy będzie miał "duże problemy", jeśli wycofa się z porozumienia.

– Wołodymyr Zełenski próbuje wycofać się z umowy o metalach ziem rzadkich. Jeśli to zrobi, będzie miał problemy. Duże, duże problemy. Zawarliśmy porozumienie w sprawie metali ziem rzadkich, a teraz on mówi: wiecie, chcę renegocjować to porozumienie – powiedział Donald Trump.

Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że Ukraina "nigdy nie będzie członkiem NATO". – On [Zełenski – przy. red.] to rozumie – stwierdził Trump.

