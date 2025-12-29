Jurij Uszakow, doradca przywódcy Rosji Władimira Putina, twierdzi, że prezydent USA Donald Trump zmienił swoje podejście do Ukrainy i prezydenta WołodymyraZełenskiego po doniesieniach o próbie ataku dronów na jedną z rezydencji Władimira Putina. Stany Zjednoczone nie potwierdziły tych doniesień.

Uszakow w komentarzu dla rosyjskiego RBC ocenił, że Donald Trump zmienił stanowisko w reakcji na doniesienia o rzekomej próbie ukraińskiego ataku dronów na rezydencję Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim.

„Prezydent USA był zszokowany tym raportem, dosłownie oburzony, nie mógł sobie wyobrazić tak szalonych działań. I jak powiedziano, niewątpliwie wpłynie to na podejście Amerykanów do współpracy z Zełenskim” – powiedział.

Rosja oskarża Ukrainę. Zełenski zaprzecza

Dodał, że stanowisko Rosji zostanie zrewidowane, ponieważ Moskwa „nie ma alternatywy”.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow stwierdził, że Ukraina przeprowadziła atak dronów na rezydencję Władimira Putina w nocy z 28 na 29 grudnia i dodał, że doprowadzi to do rewizji „pozycji negocjacyjnej” Rosji.

Ukraina oficjalnie zaprzeczyła tym twierdzeniom. Prezydent Ukrainy WołodymyrZełenski oświadczył, że Rosja jest niezadowolona z udanego spotkania ukraińsko-amerykańskiego na Florydzie i szuka powodów, aby przeprowadzić ataki na budynki rządowe w Kijowie.

„Prezydent USA Donald Trump zakończył pozytywną rozmowę z przywódcą Rosji Władimirem Putinem dotyczącą Ukrainy” – oświadczyła w poniedziałek rzecznik prasowa Białego Domu Karoline Leavitt. Nie podała jednak szczegółów rozmowy przywódców USA i Rosji.

Czytaj też:

Ławrow: Ukraina zaatakowała rezydencję prezydenta RosjiCzytaj też:

"Typowe rosyjskie kłamstwa". Zełenski stanowczo o rzekomym ataku na rezydencję Putina