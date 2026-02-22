Czarzasty zażył lecytynę

ĆWIERKOT Marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu wraca powoli pamięć. Stop.
Teraz właśnie przypomniał sobie, niebożę, że jest członkiem rady Fundacji Wielkiego Błękitu, której szefuje Marian Kubalica. Stop. Przypomniał sobie i wpisał do rejestru korzyści po publikacjach na ten temat. Stop. Kubalica to wielbiciel Putina, wychwala w mediach społecznościowych poszukiwanego przez społeczność międzynarodową zbrodniarza. Stop.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
