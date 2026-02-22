Czarzasty zażył lecytynę
  • Sławomir JastrzębowskiAutor:Sławomir Jastrzębowski

Czarzasty zażył lecytynę

Marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty
Marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty Źródło: PAP / Rafał Guz
ĆWIERKOT Marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu wraca powoli pamięć. Stop.

Teraz właśnie przypomniał sobie, niebożę, że jest członkiem rady Fundacji Wielkiego Błękitu, której szefuje Marian Kubalica. Stop. Przypomniał sobie i wpisał do rejestru korzyści po publikacjach na ten temat. Stop. Kubalica to wielbiciel Putina, wychwala w mediach społecznościowych poszukiwanego przez społeczność międzynarodową zbrodniarza. Stop.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

