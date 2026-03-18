UW odmówił politykom PiS. Tłumy na spotkaniu przed uczelnią

Kilka tygodni temu politycy PiS zainaugurowali cykl „Zmień nasze zdanie”. To seria spotkań europosłów partii ze studentami. Biorą w nich udział wiceprezesi partii: Patryk Jaki, Przemysław Czarnek oraz Tobiasz Bocheński. Spotkania mają mieć charakter otwarty.

Akcja polityków PiS spotkała się z próbami cenzurowania. Zgodę na „Zmień nasze zdanie” wycofał m.in. Uniwersytet Wrocławski, choć wcześniej udostępniał on sale wszystkim, którzy chcieli z tego korzystać.

Tak stało się też w przypadku Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie politycy PiS mieli się spotkać ze studentami w środę, mimo że wcześniej na uczelni odbyło się spotkania m.in. z Włodzimierzem Czarzastym, a wkrótce odbędzie się z Waldemarem Żurkiem.

UW odmówił politykom PiS. Spotkanie ze studentami odbyło się na chodniku

Tobiasz Bocheński i Patryk Jaki spotkali się więc ze studentami na chodniku przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego.

Na konferencji prasowej przed UW Patryk Jaki zauważył, że „uczelnie mają swoją autonomię, aby tworzyły warunki do swobodnej wymiany zdań”.

twitter

– Niestety, nie po raz pierwszy, uczelnie wyższe w Polsce wspierają jedną konkretną opcję polityczną, co jest złamaniem Konstytucji i ustawy. Jak to się dzieje, że nie byliśmy w stanie zorganizować spokojnego spotkania na UW, bo rzekomo jest to upolitycznione, a kilka dni później już wiemy, że będzie tu występował minister Żurek? Co to są za bezczelne podwójne standardy? To jest nasz protest i apelujemy o to, żeby szanowano prawo w Polsce do wolności wymiany poglądów i debaty publicznej – mówił wiceprezes PiS.

Tobiasz Bocheński zauważył zaś, że formuła „Zmień nasze zdanie” opiera się na dwóch fundamentach – wolność wypowiedzi i równość zasad wypowiedzi.

twitter

– Kategorycznie sprzeciwiamy się istnieniu podwójnych standardów i cenzury. Istnieje pewne ukryte założenie w naszej debacie publicznej, że są pewne poglądy, które są akceptowalne i są poglądy nieakceptowalne. Jak to się dzieje, że politycy reprezentujące pewne partie polityczne mają wstęp na uczelnie, a na tych samych zasadach politycy prawicowi nie mogą wynająć sali? To dowód podwójnych standardów – ocenił wiceprezes partii.

Mimo tego, że UW odmówiło posłom PiS spotkania, na chodniku przed uczelnią zgromadziły się w środę tłumy ludzi.

Czytaj też:

UW odmówił posłom PiS spotkania z młodymi. Jaki: Skandal!