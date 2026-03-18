Posiedzenie RBN. ABW zawiadamia prokuraturę ws. Cenckiewicza

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podejrzewa, że podczas lutowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego mogło dojść do przestępstwa – podaje RMF FM. Sprawa dotyczy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza i jego udziału w tajnej części obrad RBN.

Według przedstawicieli rządu, szef BBN nie posiada obecnie ważnego poświadczenia bezpieczeństwa, co – ich zdaniem – wyklucza możliwość dostępu do informacji niejawnych. Zawiadomienie w tej sprawie trafiło do Prokuratury Krajowej, a następnie do wydziału wojskowego jednej z prokuratur okręgowych.

Na posiedzeniu RBN doszło do przestępstwa? ABW zawiadamia prokuraturę

Cenckiewicz oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta prezentują odmienne stanowisko. Utrzymują, że miał on prawo uczestniczyć w posiedzeniu, m.in. na podstawie jednorazowej zgody wydanej przez szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego oraz w związku z toczącym się postępowaniem sądowym dotyczącym cofnięcia mu poświadczenia bezpieczeństwa.

Posiedzenie RBN dotyczyło zakupu uzbrojenia w ramach programu SAFE, zaproszenia Polski do Rady Pokoju Donalda Trumpa oraz wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Cenckiewicz kontra SKW. Spór o dostęp do informacji niejawnych

W lipcu 2024 r. kierowana przez gen. Jarosława Stróżyka Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) odebrała Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do informacji niejawnych. Po skardze Cenckiewicza, 17 czerwca 2025 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę decyzję.

5 sierpnia 2025 r. rzecznik prasowy koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że Kancelaria Premiera wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne od wyroków uchylających cofnięcie Cenckiewiczowi poświadczenia bezpieczeństwa.

Szef BBN i otoczenie prezydenta stoją na stanowisku, że w tej sytuacji Cenckiewicz posiada dostęp do informacji niejawnych. Przeciwnego zdania są kierownictwo SKW i obóz rządzący.

Czytaj też:

