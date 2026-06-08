Były minister spraw zagranicznych grzmi: Polityka Polski wobec Ukrainy jest nieprzyjazna

Zdaniem byłego szefa polskiej dyplomacji cała sprawa jest porażką prezydenta i przykładem nieskutecznej polityki wobec Ukrainy.

"Duża porażka prezydenta"

W programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News Jacek Czaputowicz nie zostawił suchej nitki na działaniach prezydenta. – Myślę, że jest to jednak duża porażka i prestiżowa, i taka faktyczna prezydenta Karola Nawrockiego – powiedział. Były szef MSZ ocenił, że wszczynanie procedury dotyczącej Orderu Orła Białego nie przyniosło Polsce żadnych korzyści. – Prezydent nic nie uzyskał, a straciliśmy jako Polska bardzo dużo prestiżowo na tej całej sprawie. Został dobrany nieadekwatny instrument do zajmowania się tą sprawą – stwierdził.

Jego zdaniem dyplomacja powinna służyć łagodzeniu podobnych sporów i wzmacnianiu relacji między państwami, a nie ich zaostrzaniu.

Czaputowicz: To błąd, ale nie należy odbierać orderu

Choć były minister spraw zagranicznych krytycznie ocenił decyzję Zełenskiego o przyznaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" imienia "Bohaterów UPA", to jednocześnie sprzeciwił się odebraniu ukraińskiemu przywódcy odznaczenia. – Uważam, że nie należałoby mu odebrać tego orderu, co nie oznacza, że akceptuję działania prezydenta Zełenskiego. To, że do tego doszło, jest to wyraz słabości polskiej dyplomacji – powiedział.

Jak podkreślił, decyzja ukraińskiego prezydenta była "wielkim błędem", jednak reakcja Warszawy również okazała się niewłaściwa. – Popełniliśmy kolosalny błąd, angażując się w tę sprawę, która się skończy na niczym i to potwierdzi Ukrainie, że może tak dalej postępować. Konsekwencje tego będą duże – ocenił. Według Czaputowicza napięcia mogą odbić się na relacjach polsko-ukraińskich, a nawet wpłynąć na udział Zełenskiego w planowanej na koniec czerwca konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy w Gdańsku.

"Polityka Polski wobec Ukrainy jest nieprzyjazna"

Były szef MSZ stwierdził również, że problem wykracza poza samą sprawę orderu. – Polityka Polski od dłuższego czasu wobec Ukrainy jest nieprzyjazna. Prezydent Karol Nawrocki jeszcze to pogłębił – powiedział.

Jego zdaniem Warszawa przyjęła wobec Kijowa protekcjonalny ton. – Ja to kiedyś określiłem, w tym studiu, polityką hien. Chcemy egzekwować swoje interesy w momencie, kiedy inne państwo krwawi, jest słabe. No i oczywiście przegraliśmy – dodał.

Kapituła już obradowała

W poniedziałek odbyło się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, członkowie kapituły przedstawili swoją opinię Karolowi Nawrockiemu.

"Dziś zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego w sprawie Orderu nadanego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kapituła przedstawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie" – przekazał.

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