Tusk zwrócił się do Nawrockiego. "Żeby przestał milczeć w tej sprawie"

Premier Donald Tusk odniósł się przed posiedzeniem rządu do pobicia pary Ukraińców, do którego doszło w niedzielę we Wrocławiu. W poniedziałek policja zatrzymała dwoje podejrzanych.

Pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Tusk powiedział o sprawie

– Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem kolejnego aktu przemocy, tym razem we Wrocławiu. Wyjątkowo brutalny atak na ukraińską parę, ciężko pobity mężczyzna, pobita krwawiąca kobieta. Dziękuję policji, proszę panie ministrze złożyć na ich ręce za szybkie działanie. Dwóch sprawców jest zatrzymanych, trzeci też będzie zatrzymany. My w Polsce wszyscy jesteśmy bardzo wrażliwi na przemoc, ale szczególnie wtedy, kiedy przemoc dotyka najsłabszych, kobiet, dzieci, ludzi chorych – mówił.

Donald Tusk zaznaczył, że chce bardzo wyraźnie powiedzieć, że "wielkim polskim atutem, naszym wielkim dziedzictwem narodowym była zawsze solidarność".

– Zbudowaliśmy wyjątkową pozycję w świecie dzięki solidarności. Przez duże „S” wtedy, w latach 80-tych, kiedy 10 mln ludzi spotkało się, żeby walczyć przeciwko przemocy metodami bez przemocy. Świat po raz drugi był absolutnie pod wielkim wrażeniem Polski, Polek i Polaków, kiedy ta solidarność nabrała takiego niezwykłego wymiaru w pierwszych dniach i tygodniach wojny, napaści Rosji na Ukrainę. Wszyscy wtedy powtarzali po raz kolejny słowo "Solidarność", tak jak brzmi po polsku, wszędzie na świecie i do dzisiaj słyszę opinie we wszystkich stolicach, że Polska zrobiła rzecz zupełnie niebywałą – powiedział.

Zdaniem premiera "to w tej chwili grzebane jest, z tego zostaną tylko ruiny, jeśli będziemy pozwalali bandytom, kibolom, zwykłym przestępcom bezkarnie bić i poniżać ludzi tylko dlatego, że mówią z trochę innym akcentem".

Zdaniem premiera zagrożeni są także polscy obywatele

Szef rządu ocenił, że "zagrożeni są także polscy obywatele".

– To nie jest tylko tak, że napięcia związane z masową migracją uciekinierów z terenów wojny w Ukrainie, że te napięcia powodują jakieś konflikty, te napięcia nie są żadnym, nawet najmniejszym usprawiedliwieniem dla chamstwa i bandytyzmu, ale równocześnie jesteśmy świadkami narastającej przemocy także wobec Polek i Polaków ze strony Polaków – stwierdził.

Donald Tusk dodał, że "nie ma dnia, żebym nie widział jakiejś relacji, czy to media społecznościowe, czy informacje służb, takie jak choćby sprzed kilku dni z Gliwic, banda zamaskowanych kiboli, która atakuje plac zabaw w czasie festynu dziecięcego". – To są Gliwice, ale takich sytuacji widzę coraz więcej, wszędzie w Polsce – stwierdził.

Premier podkreślił, że "musimy wydać zdecydowaną wojnę tej przemocy, bo bandyci, kibole, ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat".

– Nie ma w tym przypadku, że jeden z zatrzymanych, ten który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic. Dobrze wiemy, jakie siły polityczne stoją za tymi grupami ludzi, którzy udają wielkich patriotów, rujnując de facto naszą opinię, reputację na świecie, a przede wszystkim wprowadzając poczucie zagrożenia – mówił.

Tusk zwrócił się do Nawrockiego i Kaczyńskiego

Szef rządu zaapelował również do prezydenta Karola Nawrockiego.

– Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki, wręcz szlachetne. To proszę zobaczyć, jak wygląda ta szlachetna walka wręcz w wykonaniu ludzi z Gromdy, jak wyglądają słowa i czyny ludzi od Kamratów, jak wyglądają czyny od tych z Ruchu Obrony Granic Bąkiewicza, tych którzy chcą wyrywać chwasty – powiedział.

Zwrócił się również do prezesa PiS.

– Do pana Kaczyńskiego się zwracam, żeby przestał wzywać do tworzenia bojówek, jak to zrobił niedawno, bo mu policja nie odpowiada – dodał.

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