"Cios wymierzony w polskich kierowców". Tusk znów skrytykował decyzję Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował w piątek o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 roku ze zbycia paliw ciekłych.

Prezydent skierował ustawę do TK

Wyjaśnił, że nie podpisze ustawy, wobec której istnieją poważne wątpliwości konstytucyjne.

– Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną – tłumaczył.

Prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że jedna z podstawowych gwarancji wolności w państwie prawa wyrażona jest w łacińskiej formule: "Lex retro non agit", czyli prawo nie działa wstecz.

Tusk kolejny raz uderza w Nawrockiego

Decyzję prezydenta po raz kolejny skrytykował premier Donald Tusk.

– Chciałbym państwu uświadomić, że to, co zrobił prezydent – a więc zablokował ustawę, która pozwoliłaby nam ponownie skorzystać z tego mechanizmu, a więc opodatkować od nadzwyczajnych zysków koncerny paliwowe – to jest cios wymierzony we wszystkich polskich kierowców – ocenił Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem rządu.

Rząd zakończył pakiet CPN. Ceny paliw ostro w górę

1 lipca rząd zakończył się pakiet CPN. W związku z decyzją rządu ceny paliw mocno poszybowały w górę.

Po zakończeniu pakietu CPN wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe, a także ustalana była cena maksymalna paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej – w połowie czerwca – wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

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