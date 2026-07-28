Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od kolejnego sędziego TK

Informację przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Przez kilka tygodni czekał na termin

Prof. Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm 11 czerwca 2026 r. na miejsce sędziego Andrzeja Zielonackiego, którego kadencja zakończyła się 28 czerwca. Jest siódmą osobą wybraną przez Sejm w tym roku na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Przez ponad miesiąc od wyboru Patyra nie mógł złożyć ślubowania przed prezydentem. W tym czasie dwukrotnie zwrócił się do Karola Nawrockiego z prośbą o wyznaczenie terminu uroczystości. – Moja kadencja rozpoczęła się 29 czerwca, ponieważ 28 czerwca skończyła się kadencja sędziego Zielonackiego. Napisałem list do prezydenta z wnioskiem o wskazanie terminu, w którym mógłbym się pojawić w Kancelarii Prezydenta. Do tej pory nie dostałem żadnej odpowiedzi – mówił 22 lipca na antenie TVP Info.

Jednocześnie konstytucjonalista mówił, że nie dopatruje się celowego działania po stronie Kancelarii Prezydenta. – Zakładam, że może ona wynikać z kwestii techniczno-organizacyjnych kalendarza pana prezydenta. Nie przypisuję tej zwłoce jakiejś szczególnej intencji – mówił w rozmowie z TVN24.

Trwa spór o pozostałych sędziów TK

Patyra jest siódmym sędzią wybranym przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego w tym roku. W marcu Sejm wybrał również Magdalenę Bentkowską, Dariusza Szostka, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę, Krystiana Markiewicza oraz Annę Korwin-Piotrowską. Prezydent odebrał ślubowanie jedynie od Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka. Pozostała czwórka 9 kwietnia złożyła ślubowanie w sejmowej Sali Kolumnowej z formułą, że czyni to „wobec prezydenta”, a następnie przekazała podpisane roty ślubowania do Kancelarii Prezydenta.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski uznał, że wydarzenia w Sejmie nie mogą zostać uznane za skuteczne złożenie ślubowania wobec prezydenta, dlatego czworo sędziów nie objęło urzędów. Od kwietnia przed Trybunałem Konstytucyjnym rozpatrywany jest wniosek prezydenta dotyczący sporu kompetencyjnego w tej sprawie.

Czytaj też:

Wojna o TK. Sędzia zwraca się do Nawrockiego Czytaj też:

Jednogłośny wyrok TK. Rozporządzenie ws. "homoślubów" sprzeczne z Konstytucją