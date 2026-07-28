Czterech nowych sędziów Sądu Najwyższego. Prezydent wręczył nominacje

Uroczystość odbyła się we wtorek w Pałacu Prezydenckim. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec prezydenta ślubowanie.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego zostali powołani: Paweł Bucoń, Paweł Chmielnicki, Andrzej Michałowicz oraz Tomasz Szczurowski.

"Prezydent RP Karol Nawrocki wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego zostali powołani: Paweł Bucoń, Paweł Chmielnicki, Andrzej Michałowicz, Tomasz Szczurowski" – przekazała Kancelaria Prezydenta w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Żurek: Cel jest jasny – pogłębienie kryzysu

Jeszcze przed wręczeniem nominacji minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek skrytykował decyzję prezydenta. – Szef Kancelarii Prezydenta zapowiedział, że prezydent zamierza we wtorek powołać czterech nowych neosędziów do Sądu Najwyższego. Cel jest jasny – pogłębienie kryzysu – napisał w serwisie X.

Minister odniósł się również do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. – Warto więc publicznie zapytać: Kto zapłaci za odszkodowania, obciążające Skarb Państwa, zasądzane przez ETPC na rzecz obywateli, z tytułu udziału w ich sprawach nieprawidłowo powołanych sędziów Sądu Najwyższego? Kancelaria Prezydenta RP z własnego budżetu czy głowa państwa weźmie to na siebie? – napisał.

Na wpis ministra odpowiedział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. – Zdecydowanie poważniejsze jest polityczno-prawne rozdwojenie jaźni pana ministra – stwierdził.

Rozdwojenie jaźni Żurka

Bogucki zarzucił Żurkowi podważanie statusu sędziów powołanych po zmianach w KRS i napisał, że określanie ich mianem "neosędziów" jest nieuprawnione. Dodał również, że obecne kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiada za blokowanie około tysiąca etatów sędziowskich, co – jego zdaniem – przyczynia się do wydłużania postępowań sądowych.

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