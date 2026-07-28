ZUS bierze się za dłużników. Chce odzyskać prawie 10 miliardów złotych

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", zmieni się organ odpowiedzialny za prowadzenie postępowań egzekucyjnych. Według danych przedstawionych przez "DGP" tylko w 2025 roku ZUS wystawił 3 467 713 tytułów wykonawczych obejmujących należności o wartości 9 682 256 471 zł.

Wszystkie sprawy przejmie Prezes ZUS

Jak podaje "DGP", obecnie administracyjną egzekucję należności prowadzą dyrektorzy 43 oddziałów ZUS. Każdy odpowiada za sprawy na swoim terenie. Projekt zakłada całkowitą zmianę tego modelu. Organem egzekucyjnym ma zostać Prezes ZUS, który będzie prowadził postępowania na terenie całego kraju. Oznacza to, że sprawy nie będą już przypisane wyłącznie do jednego oddziału.

Prezes ZUS będzie mógł przekazywać postępowania pomiędzy jednostkami oraz upoważniać pracowników Zakładu do wykonywania czynności egzekucyjnych w jego imieniu.

Kogo dotyczą zmiany?

Projektowane zmiany obejmą wszystkich, wobec których ZUS prowadzi administracyjną egzekucję należności. Chodzi przede wszystkim o:

przedsiębiorców zalegających z opłacaniem składek,

byłych przedsiębiorców posiadających zadłużenie,

osoby zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

wszystkich dłużników, wobec których ZUS prowadzi postępowania egzekucyjne.

"DGP" podkreśla, że projekt nie wprowadza nowych obowiązków dla płatników składek ani nowych rodzajów należności. Zmienia się wyłącznie organizacja prowadzenia egzekucji.

Miliony spraw i prawie 10 miliardów złotych

Z danych przytoczonych przez "DGP" wynika, że skala prowadzonych postępowań jest ogromna. W 2025 roku ZUS wystawił:

3 467 713 tytułów wykonawczych,

obejmujących należności o wartości 9,68 mld zł.

Na koniec 2025 roku do załatwienia pozostawało natomiast ponad 15,4 mln tytułów wykonawczych.

Co zmieni się w trwających postępowaniach?

"DGP" informuje, że rozpoczęte już postępowania nie będą prowadzone od początku. Projekt przewiduje, że Prezes ZUS przejmie wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowych organów egzekucyjnych, a czynności wykonane wcześniej przez dyrektorów oddziałów pozostaną ważne.

Projekt zakłada również 12-miesięczne vacatio legis, które ma umożliwić przygotowanie zmian organizacyjnych w Zakładzie.

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