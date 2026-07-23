Nowa plaga oszustw. Chodzi o wyłudzanie kredytów

"Najwięcej prób wyłudzeń w II kwartale 2026 r. odnotowano w województwie mazowieckim – 1383. Kolejne miejsca zajęły województwa śląskie – 1141 oraz dolnośląskie – 867. Województwo mazowieckie znalazło się na pierwszym miejscu także pod względem łącznej wartości prób wyłudzeń, która wyniosła 73,4 mln zł. W województwie pomorskim było to 26 mln zł, a w województwie śląskim 22,7 mln zł. Najwyższą średnią kwotę pojedynczej próby odnotowano w województwie zachodniopomorskim – 22,8 tys. zł. Kolejne miejsca zajęły województwa podlaskie – 22,77 tys. zł oraz podkarpackie – 22,36 tys. zł" – czytamy w komunikacie.

Wskazano również, że na koniec czerwca 2026 r. w Centralnej Bazie Danych Systemu Dokumenty Zastrzeżone znajdowało się 2 996 514 dokumentów. Tylko w ciągu II kwartału zastrzeżono 139 342 dokumenty, czyli średnio ponad 1,5 tys. każdego dnia. W okresie ostatnich 12 miesięcy do bazy trafiły łącznie 313 552 nowe zastrzeżenia.

Ubezpieczyciele wykryli przekręty na 800 mln zł

Ubezpieczyciele ujawnili wyłudzenia na blisko 800 mln zł w ubiegłym roku, co oznacza, że wartość ujawnionych przestępstw wzrosła o 18 proc. r/r, wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

Raport PIU wskazuje, że przestępczość ubezpieczeniowa weszła w nową, cyfrową fazę. Rozwój zdalnych kanałów sprzedaży, porównywarek internetowych, komunikatorów, mediów społecznościowych oraz nowoczesnych metod płatności sprawia, że oszustwa stają się łatwiejsze do przygotowania i przeprowadzenia. Dodatkowym wyzwaniem jest powszechna dostępność narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Jeszcze kilka lat temu przygotowanie wiarygodnej dokumentacji czy fałszywych materiałów wymagało specjalistycznej wiedzy. Dziś wiele takich narzędzi jest dostępnych bezpłatnie, w sieci, co znacząco obniża próg wejścia dla potencjalnych sprawców.

Czytaj też:

Duże zmiany w BIK. Nowe zasady dla klientów Czytaj też:

UOKiK stawia zarzuty. Chodzi o sprzedaż aut