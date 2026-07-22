UOKiK stawia zarzuty. Chodzi o sprzedaż aut

Zastrzeżenia budzi sposób sprzedaży samochodów na kredyt, ponieważ spółka uzależniała przyznanie kredytu na zakup samochodu od wykupienia dodatkowych usług.

Do Urzędu wpłynęły skargi konsumentów, którzy twierdzili, że mogli kupić auto na raty tylko w pakiecie z dodatkowymi usługami. Z informacji zebranych przez Urząd wynika, że były to m.in. lokalizator GPS, ubezpieczenie samochodu, a także artykuły samochodowe, np. gaśnica, trójkąt ostrzegawczy i kamizelka odblaskowa. Część z tych produktów nie była potrzebna do korzystania z samochodu albo kupujący mogli już je mieć bądź kupić we własnym zakresie, podano.

Wyższy kredyt niż planował klient

"Konsumentowi oferowano zakup samochodu na raty, ale pod warunkiem dokupienia dodatkowych produktów lub usług. W efekcie musiał spłacić wyższy kredyt niż zaplanował, czasem o kilka tysięcy. Taka praktyka spółki może naruszać zbiorowe interesy konsumentów, co jest zagrożone karą do 10 proc. rocznego obrotu firmy" – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Zarzuty UOKiK dotyczą także braku jasnych informacji o lokalizatorze GPS, czyli jednym z dodatkowych urządzeń oferowanych przez Autocentrum AAA. Konsumenci nie otrzymywali informacji o modelu, typie, przeznaczeniu i podstawowych parametrach technicznych urządzenia ani o zakresie usługi. Bez takich danych nie mogli ocenić, czy produkt odpowiada ich potrzebom lub nadaje się do montażu w danym pojeździe. Kupujący nie byli również informowani, że po upływie czasu określonego w umowie usługa lokalizacji GPS zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, płatny okres.

Prezes UOKiK: Przedłużanie umowy tylko za wyraźną zgodą konsumenta

"W ocenie prezesa UOKiK, potwierdzonej w orzecznictwie sądów, przedłużenie umowy powinno następować wyłącznie za wyraźną zgodą konsumenta. Przedsiębiorca powinien przedstawić ofertę przedłużenia wraz z ceną, a konsument powinien mieć możliwość swobodnego zdecydowania, czy chce z niej skorzystać" – czytamy dalej.

Prowadzone postępowanie nie jest pierwszym działaniem prezesa UOKiK wobec Autocentrum AAA Auto. Pod koniec 2023 r. wydał m.in. decyzję, w której stwierdził naruszenie zbiorowych interesów konsumentów – spółka wprowadzała konsumentów w błąd co do ceny samochodów. Aktualnie ta sprawa jest w sądzie.

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