"Fikcyjne konsultacje medyczne". UOKIK wszczyna postępowanie

"Główny zarzut dotyczy sposobu świadczenia usług. Przedsiębiorca w materiałach reklamowych w serwisie Receptomat oraz we wzorcach umów obiecywał 'telefoniczny kontakt z lekarzem' lub 'konsultację lekarską'. Według ustaleń UOKiK, niejednokrotnie ograniczało się to jedynie do analizy formularza medycznego" – czytamy w komunikacie.

W skargach wpływających do Urzędu oraz opiniach publikowanych w internecie konsumenci wskazywali na:

brak kontaktu po opłaceniu usługi: pacjenci byli zapewniani o telefonicznym kontakcie lekarza, po czym wniosek bywał rozpatrywany bez zapowiadanej rozmowy telefonicznej, wyłącznie na podstawie formularza;

utratę pieniędzy: serwisy pobierały opłaty z góry za gotowość do wystawienia erecepty lub L4, a po odmowie pacjenci nie otrzymywali zwrotu środków, lecz kupony zniżkowe na kolejne wizyty;

zablokowaną komunikację: konsumenci mogli porozumiewać się za pomocą czatu, jednak zastosowane w nim rozwiązania uniemożliwiały im swobodne opisanie problemu, ograniczając ich jedynie do wyboru odpowiedzi "tak" lub "nie", wymieniono.

"Niedopuszczalne"

"Oferowanie fikcyjnych konsultacji medycznych pod pozorem szybkiej i profesjonalnej pomocy jest niedopuszczalne. Osoby płacące za poradę lekarską mają prawo oczekiwać, że ją otrzymają. Tymczasem ze skarg wynika, że konsultacja niejednokrotnie sprowadzała się do jednostronnej analizy wypełnionego formularza, bez zapowiadanego kontaktu telefonicznego i rozmowy z lekarzem" – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w materiale.

Urząd kwestionuje również informacje o czasie realizacji usług telemedycznych i wystawiania e-recept. Zgodnie z informacjami na stronach internetowych oraz w sekcjach FAQ serwisów Receptomat.pl i l4.pl, powinien wynosić on "do 120 minut (zazwyczaj około 5 minut)" lub "do 240 minut". Tymczasem regulaminy przewidywały terminy sięgające nawet 48 godzin.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, Prezes UOKiK może nakazać zaniechanie kwestionowanych praktyk i nałożyć na Rapiomed Group karę finansową w wysokości do 10 proc. obrotu.

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