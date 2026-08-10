Kontrola w pubie Mentzena. Inspektorzy wykryli nieprawidłowości

Inspekcja Handlowa i UOKiK podsumowały wyniki kontroli lokali gastronomicznych przeprowadzonych w pierwszej połowie 2026 r. Inspektorzy odwiedzili łącznie 317 punktów, nieprawidłowości stwierdzili aż w 254 z nich. Na liście skontrolowanych miejsc znalazł się również Pub Mentzen w Toruniu. Lokal znajduje się na rynku, tuż przy pomniku Mikołaja Kopernika.

Jak wynika z komunikatu, kontrolerzy mieli kilka zastrzeżeń do funkcjonowania lokalu, m.in. dotyczących ilości wydawanego produktu oraz zamiany zamówionego asortymentu.

Z opublikowanego przez UOKiK zestawienia wynika, że podczas kontroli w toruńskim lokalu stwierdzono przypadek wydania klientowi mniejszej ilości produktu, niż wynikało z jego zamówienia. W praktyce konsument otrzymał mniej napoju, niż deklarował lokal.

Zamówił sok, dostał nektar. Na paragonie jeszcze inny napój

To jednak niejedyna nieprawidłowość odnotowana przez kontrolerów. W dokumentacji wskazano również na tzw. podmianę asortymentową. Klient, który zamówił sok porzeczkowy, otrzymał zamiast niego nektar. Co więcej, na paragonie produkt został zarejestrowany jako napój żurawinowy.

Inspekcja Handlowa stwierdziła ponadto stosowanie nielegalizowanych przyrządów pomiarowych. Kontrolerzy odnotowali także zastrzeżenia związane z przestrzeganiem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz regulacji dotyczących ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu.

Kontrola nie wykazała natomiast problemów w kilku innych obszarach. Nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących m.in. cen prezentowanych klientom i ich zgodności z kwotami znajdującymi się na paragonach. Zastrzeżeń nie było również w zakresie podatku akcyzowego, warunków sanitarnych oraz sposobu przechowywania produktów.

Nieprawidłowości w większości skontrolowanych lokali

Pub Mentzen nie był wyjątkiem na tle całej kontroli. UOKiK poinformował, że spośród 317 sprawdzonych lokali gastronomicznych nieprawidłowości wykryto w 254, czyli w ponad 80 proc. skontrolowanych punktów.

Jednym z najczęściej występujących problemów był brak wymaganych informacji dla klientów. Chodzi m.in. o dane o gramaturze oferowanych potraw i napojów oraz cenników.

UOKiK przypomina, że konsumenci jeszcze przed złożeniem zamówienia powinni mieć dostęp do pełnych informacji dotyczących oferowanych produktów, ich ilości, cen oraz wszystkich dodatkowych opłat. Ma to umożliwić klientowi świadome podjęcie decyzji i ocenę, za co dokładnie płaci.

UOKiK zapowiedział, że działania Inspekcji Handlowej mają charakter cykliczny i będą prowadzone również w kolejnych miesiącach.

Czytaj też:

"By stworzyli rząd z Konfederacją". Taki plan ma prezydent Czytaj też:

Mentzen ostro o propozycji Morawieckiego. "Koniec z zadłużaniem nas na potęgę"