Wyłudzają pieniądze metodą "na prokuratora". Uważaj na takie maile

"W ostatnim czasie otrzymujemy informacje o przypadkach wyłudzania mailowego pieniędzy metodą »na prokuratora«. Oszuści podają w mailu, że są prokuratorami z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, oraz dla uwiarygodnienia podają sygnatury KSP- CYBER. Pokrzywdzeni po fakcie dzwonią do Prokuratury Okręgowej i dopiero wtedy dowiadują się, że zostali oszukani" – przekazała w piątkowym komunikacie stołeczna prokuratura.

"Przypominamy, że prokuratorzy i funkcjonariusze Policji nigdy telefonicznie ani mailowo nie proszą o przelanie pieniędzy bądź przekazanie ich na wskazany rachunek lub jakiejś osobie. W przypadku podejrzenia że jesteś oszukiwany pilnie zawiadom swój Bank i najbliższą jednostkę Policji" – czytamy.

Próby wyłudzenia pieniędzy metodą "na prokuratora"

W ostatnim czasie dochodziło do prób oszustw dokonywanych metodą "na policjanta" lub "na prokuratora". Przed działaniami sprawców podszywających się pod prokuratorów i funkcjonariuszy organów ścigania przestrzegała m.in. Prokuratura Okręgowa w Zamościu.

"Sprawcy kontaktują się telefonicznie z pokrzywdzonymi, podając się za prokuratorów prowadzących rzekome postępowania karne. W celu uwiarygodnienia swoich działań posługują się prawdziwymi danymi adresowymi i teleadresowymi prokuratur, a niekiedy stosują również pozorne »przekierowania« rozmów do innych osób podających się za pracowników prokuratury lub funkcjonariuszy Policji. Następnie informują rozmówców o rzekomym zagrożeniu dla ich oszczędności i nakłaniają do wypłacenia środków pieniężnych oraz przekazania ich innym osobom, w tym rzekomym funkcjonariuszom Policji, celem ich »zabezpieczenia« na potrzeby prowadzonego śledztwa" – opisano.

Należy pamiętać, że prokuratorzy: nie kontaktują się telefonicznie z obywatelami w celu nakłaniania ich do wypłacania lub przekazywania pieniędzy; nie polecają przekazywania gotówki funkcjonariuszom policji ani żadnym innym osobom; nigdy nie odbierają od obywateli gotówki.

Organy ścigania nie prowadzą działań polegających na "zabezpieczaniu" prywatnych oszczędności poprzez ich wypłatę z rachunków bankowych i przekazywanie osobom trzecim.

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