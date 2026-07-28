Gadowski ostrzega: Polską może rządzić unijny komisarz

Roma locuta, causa finita. Rzym się wypowiedział, sprawa zakończona. To zdanie, nader popularne i znane bardzo wielu z Państwa, przypisuje się – jako sens wypowiedzi – świętemu Augustynowi. Generalnie oznacza ono, że Rzym się wypowiedział, a sprawa została zakończona.

I tak można by powiedzieć, gdyby odnieść tę sentencję do sprawy krakowskiego referendum. W maju wypowiedział się lud Krakowa, wypowiedzieli się krakowscy obywatele, odwołali prezydenta i jego zastępców i od tego momentu powinien już biec czas prowadzący do nowych wyborów. Powinni zgłaszać się nowi kandydaci, powinien trwać czas kampanii wyborczej i oczekiwania na rychłe rozstrzygnięcie w postaci głosowania w pierwszej, a może i w drugiej turze.