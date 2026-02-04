Marszałek Sejmu idzie na wojnę z prezydentem. Siwiec pisze do Cenckiewicza

Kancelaria Sejmu opublikowała w środę (4 lutego) w serwisie X pismo szefa Kancelarii Sejmu Marka Siwca do szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza.

W piśmie Siwiec proponuje dodanie do prządku obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego punktu dotyczącego "wyjaśnienia charakteru kontaktów prezydenta Karola Nawrockiego ze środowiskami pseudokibiców" oraz "przeszłej pracy prezydenta w charakterze ochrony w Grand Hotel Sopot".

"Uważam, że omówienie tych zagadnień w ramach posiedzenia RBN w oparciu o rzetelne informacje i stanowiska odpowiednich służb przyczyni się do poprawy zaufania obywateli do instytucji głowy państwa" – czytamy.

Sprawa Czarzastego na posiedzeniu RBN. "Wyjaśnienie wschodnich kontaktów"

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 11 lutego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rzecznik prasowy głowy państwa Rafał Leśkiewicz poinformował, że omówione zostaną trzy tematy: pożyczka z programu SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju oraz wyjaśnienie wszelkich okoliczności "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Kancelaria Sejmu poinformowała w odpowiedzi, że marszałek ma pełną ochronę kontrwywiadowczą i dostęp do informacji niejawnych, a służby nie zgłosiły wobec niego żadnych nieprawidłowości.

Według doniesień Telewizji Republika, Czarzasty miał związki z Agencją Muza, której kapitał założycielski pochodził ze spółki Transakcja, powiązanej z dawną nomenklaturą PZPR. W strukturach spółki PDK, kontrolującej m.in. Hotel Mościcki w Spale, pojawia się Swietłana Czestnych, obywatelka Polski o rosyjskich korzeniach, związana z rosyjskim rynkiem sztuki i domem aukcyjnym w Sankt Petersburgu.

Sejm z nowym marszałkiem

65-letni Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) został wybrany na marszałka Sejmu w listopadzie ub.r. Zastąpił na tym stanowisku ówczesnego lidera Polski 2050 Szymona Hołownię. Za wyborem Czarzastego głosowały kluby KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Przeciw byli politycy PiS, Konfederacji oraz koła Razem.

Wymiana marszałka Sejmu w połowie kadencji to realizacja umowy koalicyjnej, jaką zawarli jesienią 2023 r. liderzy ugrupowań tworzących rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska.

