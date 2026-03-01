"Oddajemy hołd bohaterom". Uroczystości z udziałem prezydenta

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest 1 marca i poświęcony jest pamięci członków powojennego podziemia niepodległościowego, którzy po 1945 roku kontynuowali walkę o suwerenność Polski.

Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w obchodach organizowanych przed Panteonem – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych, pomnikiem znajdujący się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Głowa państwa odniosła się do tego wydarzenia w mediach społecznościowych.

"1 marca w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych oddajemy hołd bohaterom powojennego podziemia niepodległościowego. Tym, którzy po 1945 r. pozostali wierni wolnej Polsce, nie godząc się na sowiecką dominację. Zapłacili za to więzieniem, torturami i śmiercią" – napisał Karol Nawrocki na portalu X.

Jak dodał prezydent: "Dziś przywracamy należne miejsce w historii tym, których komunistyczny system próbował wymazać z narodowej pamięci. Ich niezłomność, wierność i gotowość do największych poświęceń pozostają wzorem patriotycznej postawy oraz odpowiedzialności za państwo". Nawrocki zaznaczył, że "Polska jest z nich dumna".

twitter

List od prezydenta. "Dali świadectwo wierności"

Z kolei w sobotę podczas warszawskich społecznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Placu Piłsudskiego odczytano list Prezydenta RP Karola Nawrockiego.

W imieniu głowy państwa wystąpienie przedstawił Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Sławomir Cenckiewicz.

"Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy gromadzą się na warszawskich społecznych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych" – napisał prezydent na wstępie. Dziękując organizatorom, podkreślił, że łączy się z uczestnikami "we wspólnym hołdzie dla bohaterów wolnej Polski, którzy przeciwstawili się komunistycznemu reżimowi narzuconemu przez Związek Sowiecki".

Prezydent przywołał w liście mi.in. ostatnie słowa majora Hieronima Dekutowskiego "Zapory": "Przyjdzie zwycięstwo! Jeszcze Polska nie zginęła!". Jak zaznaczył prezydent, były one "symbolem niezłomnej postawy i testamentem dla następnych pokoleń rodaków". Karol Nawrocki napisał także, że żołnierze podziemia "dali świadectwo wierności najwyższym patriotycznym ideałom, których przysięgli strzec" oraz że "walczyli o prawdziwe wyzwolenie Ojczyzny" – zarówno przeciw agresji niemieckiej i sowieckiej, jak i późniejszemu reżimowi komunistycznemu.

Czytaj też:

Pamiętamy o Niezłomnych. Dlaczego 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych?Czytaj też:

Pamięć o nim miała nie przetrwać. "Łupaszka" zamordowany 75 lat temu