Prezydent oddał hołd Żołnierzom Wyklętym: Pochylam głowę przed ich ofiarą

W imieniu głowy państwa wystąpienie przedstawił Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Sławomir Cenckiewicz.

"Przyjdzie zwycięstwo! Jeszcze Polska nie zginęła!"

"Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy gromadzą się na warszawskich społecznych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych" – napisał prezydent na wstępie. Dziękując organizatorom, podkreślił, że łączy się z uczestnikami "we wspólnym hołdzie dla bohaterów wolnej Polski, którzy przeciwstawili się komunistycznemu reżimowi narzuconemu przez Związek Sowiecki".

Prezydent przywołał w liście mi.in. ostatnie słowa majora Hieronima Dekutowskiego "Zapory": "Przyjdzie zwycięstwo! Jeszcze Polska nie zginęła!". Jak zaznaczył prezydent, były one "symbolem niezłomnej postawy i testamentem dla następnych pokoleń rodaków". Karol Nawrocki napisał także, że żołnierze podziemia "dali świadectwo wierności najwyższym patriotycznym ideałom, których przysięgli strzec" oraz że "walczyli o prawdziwe wyzwolenie Ojczyzny" – zarówno przeciw agresji niemieckiej i sowieckiej, jak i późniejszemu reżimowi komunistycznemu.

"Dziś są oni bohaterami żywo obecnymi we wspólnotowej pamięci"

Prezydent przypomniał również o tragicznych losach Niezłomnych: "Zaciekle ścigani i bezwzględnie zwalczani, torturowani w brutalnych śledztwach i skazywani w parodii procesów sądowych na śmierć lub długoletnie wyroki więzienia". Dodał, że "straconych zaś grzebano w anonimowych mogiłach, aby nie tylko ich zabić, lecz także wymazać na zawsze z ludzkich wspomnień". Podkreślił jednak, że dziś są oni "bohaterami żywo obecnymi we wspólnotowej pamięci", a "to zwycięstwo pamięci nie przyszło samo". Jak napisał, zdecydowało o nim "zaangażowanie rodzin poległych, środowisk kombatanckich, badaczy historii najnowszej i jej popularyzatorów".

W liście prezydent podziękował organizatorom warszawskich uroczystości, odbywających się od 15 lat, w tym za prezentację stu portretów Żołnierzy Niezłomnych na Placu Piłsudskiego oraz upamiętnienie ich pod Pomnikiem Męczenników Terroru Komunistycznego na Służewie.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest 1 marca i poświęcony jest pamięci członków powojennego podziemia niepodległościowego, którzy po 1945 roku kontynuowali walkę o suwerenność Polski.