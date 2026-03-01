Szłapka nie zna przepisów? SAFE wymaga kamieni milowych, a rzecznik twierdzi, że nie

Polska w ramach unijnego instrumentu SAFE ma otrzymać 43,7 mld euro (ok. 185 mld zł) preferencyjnych pożyczek na realizację 139 projektów zbrojeniowych. Ustawa wdrażająca SAFE czeka teraz na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego.

"W SAFE zaszyte są kamienie milowe, to kolejna próba ograniczenia naszej suwerenności" – wskazuje europoseł PiS Daniel Obajtek. Na nagraniu w mediach społecznościowych mówi: – To Bruksela decyduje, na co mamy wydać pożyczkę. W jakim kierunku mamy realizować sprawy uzbrojenia. Mało to, są zapisy, które mówią, że tam jest mechanizm również warunkowy. Są różnego rodzaju kamienie milowe, czyli znów chcą włączyć pseudomechanizm praworządności, by zawsze mieć trzymanie na Polskę.

Słowom tym zaprzeczył rzecznik rządu. "Uwaga! Obajtek kłamie. W SAFE nie ma żadnych kamieni milowych. Kamienie milowe zatwierdził Morawiecki w KPO" – twierdzi Adam Szłapka.

Co mówią przepisy?

W odpowiedzi Patryk Słowik, szef portalu zero.pl, przywołał fragment uzasadnienia ustawy wdrażającej program SAFE. "Fragment uzasadnienia rządowego projektu ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE z dnia 11 lutego 2026 r.: 'Należy wskazać, że pożyczka SAFE przewiduje wypłatę pierwszej transzy pożyczki w formie zaliczki w wysokości 15% wartości pożyczki, niezwłocznie po zawarciu umowy pożyczki. Wnioski o kolejne transze pożyczki składane są do Komisji Europejskiej w kwietniu i październiku każdego roku (w roku 2026 r. – tylko październik) w zakresie zrealizowanych kamieni milowych'" – cytuje. Z tego zapisu wprost wynika, że w kwestii SAFE będą obowiązywały kamienie milowe. Chodzi o różne reformy i ustawy, które mówi wdrożyć dany kraj, aby Bruksela uruchomiła środki unijne.

W przypadku Polskiego Krajowego Plan Odbudowy (KPO), Warszawa dogadała się z KE na 283 kamieniach milowych. Podzielono je na 106 reform oraz 177 inwestycji, a ich realizacja jest warunkiem otrzymania środków finansowych z Unii Europejskiej. Łączny budżet KPO to ponad 254 mld zł (dotacje i pożyczki).

