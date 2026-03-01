"Sytuacja jest bardzo niepewna". Polscy celebryci utknęli w Dubaju

W sobotę, w ramach ataku odwetowego Iranu, zaatakowano Dubaj. Odnotowano eksplozje na lotnisku, przy hotelu Burj Al Arab i wyspie Palm Jumeirah. Według komunikatu biura mediów Dubaju, w tym emiracie ZEA dwie osoby zostały ranne, gdy odłamki z dronów spadły na dwa domy po ich zestrzeleniu.

W czasie wybuchu wojny, w Dubaju przebywa spora grupa polskich gwiazd. Wśród nich Robert Klatt, lider zespołu Classic. Muzyk przekazał, że nie ma jak wrócić do Polski. Opisał, że sytuacja na miejscu jest bardzo niepewna, a wszyscy oczekują na nowe wiadomości. 'Wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie i utknąłem w Dubaju. Nikt nic nie wie, loty są odwoływane, informacje zmieniają się z godziny na godzinę. Dziś miałem wracać do domu, wszystko było zaplanowane, a teraz nie wiadomo co będzie dalej i kiedy w ogóle uda się wrócić. Sytuacja jest bardzo niepewna, wszyscy czekamy na jakiekolwiek wiadomości. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko się uspokoiło i żebyśmy mogli bezpiecznie wrócić" – napisał na Facebooku.

Polscy celebryci aktualizują swoją sytuację

Obok Klatta, w Dubaju przebywa aktorka Agnieszka Włodarczyk, która mieszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wskazała miejsce, w którym doszło do wybuchu i uspokoiła fanów. – Dostaję od was mnóstwo pytań o to, czy jesteśmy bezpieczni. Tramwaje jeżdżą, ludzie jeżdżą w samochodach. Ten incydent, który mi wysyłacie na Palmie, był tam... Sytuacja została opanowana. Zobaczcie... Bądźmy dobrej myśli po prostu. Dziękuję za troskę – mówiła w relacji na Instagramie.

W popularnym mieście urlop rozpoczęli niedawno influencerzy Andziak i Luka z dwójką swoich dzieci. Influencer opublikował krótkie oświadczenie na Instagramie. Opublikował zdjęcie z hotelowego pokoju o podkreślił, że noc minęła im bez nerwów i zapowiedział, że postarają się informować fanów na bieżąco.

"Hello. Dziękujemy bardzo za troskę. Dostajemy setki wiadomości od naszych widzów za co jesteśmy mega wdzięczni. Noc przespaliśmy spokojnie w hotelowym łóżku. Obserwujemy sytuację i może niedługo nagramy coś więcej. Jeszcze raz dzięki! Doceniamy bardzo" – napisał Luka.

