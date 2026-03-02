Tak urosła polska gospodarka. GUS pokazał dane za 2025 rok

Według szybkiego szacunku, wzrost PKB w IV kwartale 2025 r. wyniósł 4 proc. "Produkt Krajowy Brutto niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2025 r. zwiększył się realnie o 4 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 3,5 proc. w analogicznym kwartale 2024 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego)" – czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,6 proc.

GUS ujawnia dane o PKB

Na wzrost PKB w IV kwartale 2025 r. wpłynęło zwiększenie popytu krajowego o 4,3 proc. (w III kwartale 2025 r. wzrost wyniósł 3,7 proc.). Spożycie ogółem było wyższe o 5,2 proc. niż przed rokiem (wobec wzrostu w III kwartale 2025 r. o 4,4 proc.), a akumulacja brutto o 1,7 proc. (wobec wzrostu w III kwartale 2025 r. o 0,6 proc.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych zwiększyło się o 4,2 proc., a spożycie publiczne o 7,3 proc. (w III kwartale 2025 r. odpowiednio o 3,5 proc. i 7,4 proc.). Nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 4,7 proc. (wobec wzrostu w III kwartale 2025 r. o 7,1 proc.). Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do Produktu Krajowego Brutto w cenach bieżących) wyniosła 22,3 proc. wobec 22,4 proc. rok wcześniej.

Wpływ popytu krajowego na gospodarkę był pozytywny i wyniósł +4,2 pkt proc. (w III kwartale 2025 r. wyniósł +3,6 pkt proc.). Złożyły się na to pozytywne wpływy spożycia ogółem i akumulacji brutto. Wpływ spożycia ogółem wyniósł +3,8 pkt proc. (wobec +3,5 pkt proc. w III kwartale 2025 r.), z czego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł +2,1 pkt proc., a wpływ spożycia publicznego +1,7 pkt proc. (w III kwartale 2025 r. odpowiednio +2 pkt proc. i +1,5 pkt proc.). Wpływ popytu inwestycyjnego na PKB wyniósł +1 pkt proc. (wobec +1,1 pkt proc. w III kwartale 2025 r.), a wpływ przyrostu rzeczowych środków obrotowych pozostał ujemny i ukształtował się na poziomie -0,6 pkt proc. (wobec -1 pkt proc. w III kwartale 2025 r.). W konsekwencji wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB był pozytywny i wyniósł +0,4 pkt proc. (wobec +0,1 pkt proc. w III kwartale 2025 r.). W IV kwartale 2025 r. notowano ujemny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -0,2 pkt proc. (wobec +0,2 pkt proc. w III kwartale 2025 r.).

