Listy do redakcji (10)

Poszukiwania

Szanowni Państwo, od dłuższego czasu w mediach sprzyjających opozycji toczy się poszukiwanie kandydata na przyszłego premiera. Przez ostatnie trzy dekady widzieliśmy wiele osób uczciwych, pracowitych, mądrych (tak), którzy okazywali się beznadziejnymi ministrami. Lee Iacocca w swojej autobiografii pisał, że najważniejszą cechą kandydata na wysokie stanowisko jest umiejętność kierowania dużymi zespołami ludzi. Dopiero wtedy jasno postawiony program i determinacja w jego realizacji (tzw. ciąg na bramkę) dają szansę na sukces. Prezes największej partii opozycyjnej szuka kandydata, który zagwarantuje sukces wyborczy. To są dwa różne cele. Być może jest to główny mankament obecnej demokracji, co widać nie tylko w Polsce.

Tadeusz Wasiutyński

„Krasnaloza w natarciu”, Monika Małkowska, „DRz” nr 37/2025

To już nie infekcja, ale wręcz epidemia. Z tego powodu, że pieniądze na to badziewie straszące na ulicach, w parkach, a także w urzędach idą z podatków Polaków, urzędników głowa nie boli. A szkoda. Szkoda, że bez kontroli, że bez oceny estetycznej strony pseudozdobień powstają kolejne. Kicz trzyma się mocno […].