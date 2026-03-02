Trump: Złapałem go, zanim on mnie. Próbowali dwa razy

– Złapałem go, zanim on mnie. Próbowali dwa razy. Cóż, ja go pierwszy złapałem – powiedział Donald Trump w wywiadzie dla ABC News, pytany o śmierć ajatollaha Ali Chameneiego – Najwyższego Przywódcy Iranu.

Jak przypomina amerykański portal Newsmax w 2024 roku amerykańscy prokuratorzy oskarżyli kilka osób w związku z domniemanymi spiskami mającymi na celu przeprowadzenie zamachu na Trumpa – wówczas kandydata na prezydenta. Za przedsięwzięciem miały stać irańskie służby specjalne.

Według Departamentu Sprawiedliwości agenci powiązani z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej próbowali zwerbować osoby w Stanach Zjednoczonych do przeprowadzania zabójstwa, rzekomo w odwecie za atak dronów USA w 2020 r., w którym zginął irański generał Kasem Sulejmani.

W jednym przypadku władze federalne poinformowały, że podejrzany próbował wynająć płatnych zabójców, którzy byli tajnymi agentami FBI, w ramach operacji specjalnej. Prokuratorzy opisali to działanie jako część szerszej irańskiej kampanii wymierzonej przeciwko wybranym wysoko postawionym urzędnikom USA. Teheran zaprzeczył udziałowi w domniemanych spiskach.

Trump: Struktura władzy reżimu w Iranie radykalnie zmieniona

W trakcie wspomnianego wywiadu dla ABC News Trump powiedział też, że trwająca operacja militarna radykalnie zmieniła strukturę politycznego i wojskowego kierownictwa Islamskiej Republiki Iranu. Jak twierdzi, osoby wybrane jeszcze przed rozpoczęciem wojny jako następcy na najwyższe stanowiska irańskiego reżimu, zostały wyeliminowane w pierwszym ataku. – Atak był tak skuteczny, że wyeliminował większość kandydatów – powiedział Trump. "Nie będzie to nikt, o kim myśleliśmy, bo wszyscy już nie żyją. Drugie lub trzecie miejsce jest martwe" – powiedział prezydent, pytany, kto zastąpi ajatollaha.

W sześciominutowym przemówieniu opublikowanym w niedzielę na portalu Truth Social Trump zwrócił się do obywateli Iranu, wzywając ich do powstania przeciwko reżimowi i objęcia władzy. Prezydent USA oznajmił też, że Stany Zjednoczone nie zaprzestaną działań wojennych przeciwko Iranowi, dopóki "radykalny, krwiożerczy reżim terrorystyczny" nie zostanie wyeliminowany i dopóki nie uda się powstrzymać go przed stwarzaniem zagrożenia dla Ameryki przy potencjalnym użyciu broni jądrowej.

Trump powiedział, że dążenia reżimu do uzyskania rakiet dalekiego zasięgu i potencjału nuklearnego nie pozostawiły Stanom Zjednoczonym wyboru. – Nie możemy pozwolić, by naród, który tworzy armie terrorystyczne, posiadał taką broń… pozwalać im szantażować świat zgodnie z ich złą wolą – mówił, podkreślając "nie dopuścimy do tego".

Prezydent USA określił Iran jako "największego na świecie sponsora terroryzmu". Podkreślał, że wrogość Teheranu wobec Stanów Zjednoczonych i Izraela trwa od dziesięcioleci, wskazując na okrzyki "Śmierć Ameryce" i "Śmierć Izraelowi". "Te niedopuszczalne groźby nie będą już dłużej miały miejsca" – powiedział.

Czytaj też:

Putin reaguje po śmierci Chameneiego. Oświadczenie KremlaCzytaj też:

Irańczycy nagle zobaczyli w telewizji przemówienia Trumpa i Netanjahu