Szok na rynku energii. Włochy mogą uruchomić elektrownie węglowe

W związku z atakami USA i Izraela na Iran i związanych z tym zagrożeń dla globalnych dostaw energii, włoski minister środowiska i bezpieczeństwa energetycznego Gilberto Pichetto Fratin oświadczył, że jego kraj może ponownie uruchomić elektrownie węglowe, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie spowoduje kryzys energetyczny – podała w środę (4 marca) agencja Reutera.

– Włochy mają elektrownie węglowe, których nie chciałbym ponownie uruchamiać, ale są one w rezerwie, aby chronić nasz kraj – powiedział minister w wywiadzie telewizyjnym.

Tłumaczył, że Włochy dysponują dywersyfikowanymi źródłami gazu ziemnego – w tym dostawami z Norwegii, Algierii i Azerbejdżanu – oraz relatywnie wysokimi zapasami gazu, dzięki czemu kraj obecnie nie stoi wobec ekstremalnego niedoboru energii.

Atak USA i Izraela na Iran. Piąty dzień wojny na Bliskim Wschodzie

Środa jest piątym dniem operacji wojsk USA i Izraela przeciwko Iranowi oraz ataków odwetowych Teheranu na kraje Zatoki Perskiej, uważane za sojuszników Ameryki.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ogłosił blokadę kontrolowanej przez Iran Cieśniny Ormuz i ostrzegł, że będzie atakował tankowce próbujące przepłynąć tym jedynym morskim szlakiem z krajów Zatoki Perskiej. Ponieważ przez Ormuz przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą i gazem, w tym cały eksport LNG z Kataru, ceny surowców gwałtownie wzrosły.

Cieśnina Ormuz zablokowana. Trump chce obniżyć rosnące ceny energii

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował we wtorek (3 marca) o możliwości eskorty tankowców przez Marynarkę Wojenną USA. Zapowiedział też udostępnienie amerykańskiego ubezpieczenia wszystkim przewoźnikom działającym w cieśninie.

"Bez względu na wszystko USA zapewnią SWOBODNY PRZEPŁYW ENERGII na ŚWIECIE. GOSPODARCZA i MILITARNA POTĘGA USA jest NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE. Więcej działań wkrótce" – napisał Trump w serwisie Truth Social.

Ormuz łączy Zatokę Perską z Morzem Arabskim. Ze względu na transportowane tamtędy surowce cieśnina ma ogromne znaczenie strategiczne.

