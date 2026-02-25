Tusk: Jesteśmy w europejskiej elicie, wygrywamy z Hiszpanami

– Hola amigos! Wiecie co to jest? To wykres z najnowszego raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Polska właśnie wyprzedziła Hiszpanię w dochodzie na jednego mieszkańca. Jesteśmy już w europejskiej elicie gospodarczej i wygrywamy w niej z Hiszpanami. Vamos! – powiedział premier Donald Tusk na nagraniu opublikowanym w środę na platformie X.

MFW: Polska wyprzedziła Hiszpanię

Najnowsze dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) pokazują, że Polska wyprzedziła Hiszpanię pod względem dochodu na mieszkańca mierzonego parytetem siły nabywczej. Według wyliczeń Funduszu, przeciętny dochód w Polsce wynosi 58,56 tys. dolarów rocznie, podczas gdy w Hiszpanii jest to 58,35 tys. dolarów.

Parytet siły nabywczej (PPP – Purchasing Power Parity) pozwala porównywać realną wartość dochodów między krajami z uwzględnieniem różnic cenowych. Wskaźnik ten pokazuje, ile faktycznie można kupić za przeciętny dochód w danym państwie.

Dziennik "Rzeczpospolita" zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku Polska rozwijała się szybciej niż Hiszpania. W 2025 r. wzrost gospodarczy w naszym kraju wyniósł 3,6 proc. wobec 2,8 proc. w Hiszpanii. MFW szacuje, że w 2026 r. polska gospodarka nadal będzie rosła szybciej – o 3,5 proc. wobec 2,3 proc. w Hiszpanii. Polska wyprzedziła pod względem dochodu na mieszkańca także Izrael (57,9 tys. dolarów rocznie) i Nową Zelandię (57,48 tys. dolarów rocznie).

Należy jednak pamiętać, że dochód na mieszkańca w Polsce wciąż pozostaje niższy niż średnia w Unii Europejskiej, wynosząca 66,8 tys. dolarów. Wyższe wartości odnotowano m.in. we Włoszech (64,8 tys. dolarów), Czechach (62,3 tys.), a także na Litwie i w Słowenii (po około 59,9 tys.).

Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w 2025 r. Polska wyprzedzi Szwajcarię i obecnie zajmuje 20. miejsce w globalnym zestawieniu PKB.

