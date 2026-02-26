"Posłowie PiS zdezerterowali". Tusk uderza w Kaczyńskiego

Sejmowe komisje pozytywnie zaopiniowały poprawki Senatu do ustawy wdrażającej unijny program SAFE. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na piątek.

Senat w ubiegłym tygodniu wprowadził do projektu cztery poprawki przygotowane przez koalicję rządową, m.in. gwarantujące, że spłata pożyczek zaciągniętych w ramach SAFE nie będzie finansowana z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz wyłączające wydatki związane ze spłatą i obsługą bankową z minimalnego limitu wydatków na obronność.

Inna z poprawek przewiduje obowiązkowe kontrole antykorupcyjne i kontrwywiadowcze wykorzystania środków przez ABW, SKW i CBA, a także rozszerzenie obowiązków sprawozdawczych wobec komisji senackich.

Tusk: Nawrocki słuchał dość uważnie Sikorskiego

Do sprawy programu SAFE odniósł się podczas briefingu prasowego w Sejmie premier Donald Tusk.

– SAFE jest jednym z bardzo poważnych argumentów na rzecz bezpiecznej Polski, w tym bardzo niepewnym, niebezpiecznym czasie. Będziemy szukali też jeszcze innych bardzo odważnych pomysłów na sfinansowanie polskiego przemysłu obronnego, nie tylko z SAFE, nie tylko z budżetu, ale o tym powiem więcej za kilka dni – powiedział szef rządu.

Jak zaznaczył Tusk, "pan Kaczyński i posłowie PiS-u zdezerterowali". – To chyba najlepsze słowo, ale prezydent Nawrocki był na sali, słuchał chyba dość uważnie ministra Sikorskiego, więc może też dotarły te słowa. SAFE jest jednym z bardzo poważnych argumentów na rzecz bezpiecznej Polski w tym bardzo niepewnym, niebezpiecznym czasie – zaznaczył lider Koalicji Obywatelskiej.

– Mówi się o planie B, to wtedy są jakieś domysły, sensacje. Jeśli nie będzie podpisu prezydenta, stracimy dużo. Ale mamy przygotowane pewne metody, także prawne, żeby przynajmniej część z tych pieniędzy wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem, jeśli prezydent zawetuje. Ale straty i tak będą duże i niepowetowane – podkreślił Donald Tusk.

Tusk o expose Sikorskiego: Nie będziemy frajerami

Premier skomentował również samą treść wygłoszonego w czwartek expose szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

– Bardzo mocne, dobre i mądre słowa na temat Ukrainy, Europy, naszych relacji ze sojusznikami. To dokładnie to, o co chodzi dzisiaj i w Polsce, i Europie i na świecie – powiedział Donald Tusk.

Zdaniem szefa rządu, "minister Sikorski nie pozostawił chyba najmniejszych wątpliwości co do strategicznego kierunku, w jakim Polska podąża". – Silna Polska, Polska liderem w tej części Europy, Polska w zjednoczonej Europie, Polska lojalnym sojusznikiem Ameryki, ale nie naiwnym. Nie będziemy frajerami, jak powiedział z mównicy minister Sikorski. Nic ująć, nic dodać – zaznaczył Tusk.

