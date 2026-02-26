"Niemiecki szwindel". Czarnek ostrzega przed SAFE

Sejmowe komisje pozytywnie zaopiniowały poprawki Senatu do ustawy wdrażającej unijny program SAFE. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na piątek.

Senat w ubiegłym tygodniu wprowadził do projektu cztery poprawki przygotowane przez koalicję rządową, m.in. gwarantujące, że spłata pożyczek zaciągniętych w ramach SAFE nie będzie finansowana z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz wyłączające wydatki związane ze spłatą i obsługą bankową z minimalnego limitu wydatków na obronność.

Inna z poprawek przewiduje obowiązkowe kontrole antykorupcyjne i kontrwywiadowcze wykorzystania środków przez ABW, SKW i CBA, a także rozszerzenie obowiązków sprawozdawczych wobec komisji senackich.

Czarnek o SAFE: Wielka machlojka

Do sprawy programu SAFE odniósł się w czwartek poseł PiS Przemysław Czarnek.

– Program SAFE jest programem tak absurdalnym, że tylko człowiek pozbawiony możliwości używania narządu wzroku nie widzi wielkiej machlojki i szwindla niemieckiego, który jest nam tutaj proponowany – powiedział polityk na antenie Polsat News.

Jak zaznaczył Czarnek: "My nie wywieramy żadnej presji na Pałac Prezydencki. Pan prezydent zrobi tak, jak będzie uważał. My wskazujemy na potężne niebezpieczeństwo".

Poseł PiS zwrócił uwagę, że rządzący "te miliardy, które mają mieć pożyczone od Niemców na Niemców i to jeszcze nie wiadomo, czy dostaną czy nie dostaną, oni tymi miliardami pożyczkami, potężnej pożyczki, którą jeszcze nasi wnukowie będą spłacać, zastąpią dzisiejszy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych".

Przemysław Czarnek stwierdził, że ustawę ws. SAFE uchwalono "pod nadzorem i to bardzo rzeczywiście intensywnym ambasadora RFN, która to RFN przypadkowo nie bierze ani euro z tej pożyczki, ale nadzoruje, żeby Polacy ja wzięli". – Przypadek? Nie sądzę – dodał.

