Inny instrument do SAFE zamiast kredytu w euro z UE. Ekonomista proponuje

Andrzej Sadowski, szef Centrum im. Adama Smitha, ekonomista i publicysta gospodarczy, że zamiast zaciągnięcia objętego mechanizmem warunkowości kredytu z Unii Europejskiej w ramach programu SAFE, można sfinansować zakupy w ramach tego programu poprzez uruchomienie Publicznego Listu Zastawnego. W czym rzecz? Sadowski opisał to na platformie X.

"SAFE ma budować bezpieczeństwo Polski na miejscu u samej siebie. Dlaczego zatem nie sfinansować SAFE z Publicznego Listu Zastawnego – PLZ, czyli niespekulacyjnego papieru wartościowego, który dawałby również bezpieczeństwo finansowe obywatelom Polski?" – pyta Sadowski.

Publiczny List Zastawny zamiast zadłużenia Polski w Unii Europejskiej

Dalej szef CAS tłumaczy, jak działałoby to w praktyce. "Obywatele trzymają na bankowych kontach ok. 1 bilion 300 miliardów złotych, czyli ok. 307,82 miliarda €. SAFE dla Polski to ok. 44 miliardy €, czyli tylko 14,3% dzisiejszych oszczędności trzymanych przez obywateli tylko w bankach. Dlaczego zamiast zadłużać się u Komisji Europejskiej i akceptować tzw. mechanizm warunkowości nie zwrócić się do własnych obywateli z propozycją pożyczki?" – proponuje Sadowski.

"Zamiast obligacji rząd ma pod ręką Publiczny List Zastawny, z którego można byłoby finansować tylko konkretne inwestycje, a nie konsumpcję. Dlaczego na własnym programie zbrojeniowym Polski nie mieliby zarabiać obywatele, zamiast Komisji Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych? Dzięki pieniądzom z emisji listu zastawnego została dokończona strategiczna inwestycja Drugiej Rzeczypospolitej jaką był Port w Gdyni" – czytam dalej.

Sadowski: Bezpieczeństwo państwa i obywateli

"Dlaczego zatem nie finansować strategicznych inwestycji obronnych z Publicznego Listu Zastawnego, którego emitentem byłby Bank Gospodarstwa Krajowego? Rząd Szwecji na modernizację sił zbrojnych wyda do roku 2035 30 miliardów €, ale nie weźmie pożyczki od Komisji Europejskiej" – pisze Sadowski.

Ekonomista postuluje: "Zabezpieczmy bezpieczeństwo naszego państwa ale też i bezpieczeństwo finansowe obywateli Polski dając im możliwość sfinansowania SAFE z Publicznego Listu Zastawnego!".

Przypomina też, że Centrum m. Adama Smitha proponuje od dekady rządzącym skorzystanie z PLZ i nie znajduje żadnego logicznego powodu dla którego nie jest on oferowany obywatelom Polski dla sfinansowania infrastruktury oraz obronności własnego państwa.

