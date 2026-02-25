"Jeden wielki skandal". Polityk ujawnia kulisy SAFE

Rada Ministrów przyjęła 11 lutego br. projekt ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE, przedłożony przez Ministra Obrony Narodowej.

Projekt umożliwi Polsce wykorzystanie pieniędzy z unijnego programu przeznaczonego na rozwój bezpieczeństwa i obronności. Polska złożyła wniosek o pożyczkę w wysokości prawie 200 mld zł.

Błaszczak: Wszystkie nasze poprawki zostały odrzucone

Do sprawy poprawek Senatu do projektu ustawy ws. SAFE, które zostały zaopiniowane przez komisje sejmowe, odniósł się w środę szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

– To nie są poprawki, które rozwiązują problemy, z jakimi związana jest pożyczka SAFE. My złożyliśmy 13 poprawek, wszystkie te poprawki zostały odrzucone, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, uważamy, że ta ustawa powinna trafić do kosza – powiedział parlamentarzysta, cytowany przez portal 300polityka.pl.

Na pytanie, kiedy członkowie komisji obrony narodowej otrzymali listy zakupów z SAFE, Błaszczak odpowiedział: "Z tego, co wiem przedwczoraj". – To w ogóle jest jeden wielki skandal, te informacje powinny być jawne – dodał.

Nawrocki o SAFE: Musimy mieć pewność

Do sprawy odniósł się w środę podczas odprawy kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP prezydent Karol Nawrocki.

– Musimy mieć pewność, że te środki nie będą wstrzymane czy zawieszone. Pewność to bezpieczeństwo, niepewność to niebezpieczeństwo. Wszyscy pamiętamy, że w przypadku KPO ta zasada stała się przyczyną dużych konfliktów, napięć między UE a Polską i ta sama zasada ma zastosowanie do SAFE – powiedziała głowa państwa, cytowana przez portal 300polityka.pl.

Jak zaznaczył Nawrocki, "to wynika z dokumentów wykonawczych UE, z jej rozporządzenia z maja 2025 roku". – Nie jesteśmy w stanie tego ryzyka usunąć żądną preambułą czy innym aktem zbiorowej deklaracji Sejmu czy Senatu – tłumaczył.

– Ja przeczytałem ten materiał, jest rozczarowujący – kontynuował.

Czytaj też:

"Olbrzymi dług". Nawrocki zabrał głos ws. SAFECzytaj też:

"Paranoje". Minister krytykuje Kaczyńskiego