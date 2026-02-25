Nienawiść wobec chrześcijan. Biskupi UE biją na alarm

Rada Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) ogłosiła, że z zadowoleniem przyjęła odpowiednią decyzję podjętą w weekend przez Parlament Europejski. Decyzja wzywa Komisję Europejską do powołania takiego koordynatora dla Unii Europejskiej.

"Nienawiść antychrześcijańska", a nie "chrystianofobia"

Postanowienie Parlamentu Europejskiego krytykuje brak takiego stanowiska, biorąc pod uwagę fakt, że chrześcijaństwo pozostaje najbardziej prześladowaną religią na świecie, a istnieje już koordynator ds. zwalczania islamofobii. Biskupi UE proponują, aby tytuł przyszłego koordynatora UE odnosił się do "nienawiści antychrześcijańskiej", a nie do "chrystianofobii".

Osoba pełniąca tę funkcję powinna zajmować się konkretnymi przypadkami dyskryminacji, nietolerancji i przemocy wobec wspólnot chrześcijańskich w Unii Europejskiej. Na zwalczanie nienawiści wobec chrześcijan w UE potrzebne są również środki finansowe. W związku z tym powinno ono zostać włączone do tekstu prawnego nowego instrumentu finansowego "AgoraEU".

COMECE od grudnia 2024 r. wielokrotnie opowiadała się za powołaniem koordynatora UE do walki z nienawiścią wobec chrześcijan. Również papież Leon XIV przypomniał, aby nie zapominać o "subtelnej formie dyskryminacji religijnej wobec chrześcijan", która szerzy się w Europie. Biskupi UE podkreślili, że w tym kontekście pilnie potrzebna jest ochrona miejsc kultu. COMECE oczekuje, że najbliższa nowa agenda UE na rzecz zapobiegania i zwalczania terroryzmu i brutalnego ekstremizmu wśród swoich priorytetów uwzględni ochronę miejsc kultu.

Przemoc wobec chrześcijan w Europie. Szokujący raport

Europejskie Centrum na rzecz Prawa i Sprawiedliwości opublikowało w styczniu br. raport poświęcony przestępstwom z nienawiści wymierzonym w chrześcijan w Europie.

Dokument wskazuje na wzrost skali przemocy, przestępstw z nienawiści oraz marginalizacji chrześcijan, przy jednoczesnym zaniżaniu skali zjawiska w oficjalnych statystykach. W 2024 r. w 35 krajach Europy odnotowano 2211 aktów nienawiści wobec chrześcijan, w tym 274 napaści fizyczne, których liczba wzrosła mimo ogólnego spadku incydentów.

Najczęstsze formy agresji obejmują wandalizm, podpalenia, profanacje i ataki na duchownych, a najbardziej dotknięte tym procederem kraje to m.in. Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Polska i Włochy. Autorzy wskazują na kulturowe i ideologiczne przyczyny nienawiści wobec chrześcijaństwa oraz na nierówne traktowanie wyznawców tej religii przez instytucje międzynarodowe, postulując wprowadzenie jasnej definicji antychrześcijańskiej nienawiści i wzmocnienie ochrony prawnej.

Czytaj też:

Papież: Dyskryminacja chrześcijan także w Europie i AmerykachCzytaj też:

W Europie narasta liczba aktów agresji wobec chrześcijan