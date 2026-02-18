"Biskup jest kozłem ofiarnym". Bp Jeż zeznawał w Sądzie Rejonowym w Tarnowie

Przed Sądem Rejonowym w Tarnowie dobiegła końca pierwsza rozprawa, w której prokuratura zarzuca biskupowi ordynariuszowi diecezji tarnowskiej zbyt późne zawiadomienie organów ścigania o popełnieniu czynów zabronionych przez podległych mu dwóch księży. Hierarcha nie przyznał się do stawianych mu zarzutów.

W rozmowie z RDN Małopolska adwokat Ćwiąkalski przypomniał, że zarzuty stawiane biskupowi Jeżowi nie dotyczą ukrywania jakiejkolwiek sprawy.

– Jest to sytuacja, w której mamy do czynienia z kozłem ofiarnym. Przecież biskupów i diecezji w Polsce jest bardzo wiele, a tego typu zarzutów nie ma. Tutaj nie chodzi o to, że nie zgłoszono przestępstwa pedofilii. Zgłoszono. Rzeczą względną jest – co oznacza niezwłocznie, w szczególności, że biskupa obowiązują także przepisy prawa kościelnego i musi uzyskać zgodę Stolicy Apostolskiej na to, żeby rzeczywiście wszcząć postępowanie karno-administracyjne, a później, w konsekwencji, zawiadomić organy ścigania – powiedział.

"Oskarżony za gorliwość"

Biskup tarnowski Andrzej Jeż składał wyjaśnienia przed Sądem przez około godzinę. Dotyczyły one m.in. kwestii dostępu do akt personalnych duchownych diecezji tarnowskiej, do dokumentów karno-administracyjnych, delegowania kompetencji poszczególnym księżom – delegatom biskupa oraz chronologii wydarzeń związanych z wyjaśnianiem spraw nadużyć dwóch księży wobec nieletnich.

Kończąc swoje wyjaśnienia składane przed Sądem, bp Andrzej Jeż zwrócił uwagę, że, paradoksalnie, zgłoszenie sprawy właściwym organom, doprowadziło do postawienia go przed wymiarem sprawiedliwości.

– Jeszcze na końcu, taki paradoks: wiadomo, że ten mój proces angażuje emocjonalnie wiele osób, także środowisko prawników w diecezji. Ze względu na profesjonalizm, nie mogą się wypowiadać. Myślę o tej sytuacji i wielu to potwierdza, że gdybyśmy nie dokonali tych zgłoszeń, nie byłoby całego tego procesu. Paradoksalnie, za gorliwość jestem oskarżony – wskazał.

Adwokat Zbigniew Ćwiąkalski dodawał, że prawo wymaga też posiadania wiarygodnej wiedzy o popełnieniu czynu zabronionego w celu dokonania zgłoszenia organom ścigania, a biskup, podlegający przepisom prawa kościelnego, taką wiedzę może pozyskać z procesu karno-administracyjnego, na który musi wydać zgodę Stolica Apostolska.

– Nie jest tak, że osoby podwładne ochoczo biegną do biskupa, żeby poinformować, że źle się dzieje w diecezji czy poszczególnych parafiach. Raczej często jest tak, że starają się ukrywać tę informację, a biskup niekiedy dowiaduje się jako ostatni o tym fakcie. Mówił konkretnie, również przesłuchiwani świadkowie przypuszczam, że będą na ten temat mówić, kiedy biskup w tym zakresie powziął odpowiednią wiedzę. Na pewno nie było tak, że cokolwiek próbował zataić, bo nawet nie ma takich zarzutów, żeby próbował coś ukryć, zamieść pod dywan, zataić, zamiast przekazać organom ścigania – mówił adwokat.

Bp Jeż stanowczo o pedofilii w Kościele

Rozpoczynając składanie wyjaśnień przed Sądem, biskup Andrzej Jeż jednoznacznie potępił przestępstwa seksualne i zapewnił o pełnej stanowczości w wyjaśnianiu takich spraw.

– Pedofilia w ogóle, a zwłaszcza w Kościele, jest naganna i należy z nią z całą stanowczością podejmować walkę, oczywiście, wykorzystując systemy prawne i nie tylko. Moja opinia jest znana na ten temat w środowisku diecezjan. Mówiłem o tym wielokrotnie do wszystkich kapłanów w ramach kongregacji, poruszałem tę tematykę w czasie wywiadów radiowych i konferencji – powiedział.

Po wysłuchaniu wyjaśnień bp. Jeża, pytaniach od Sądu oraz od obrońców, rozprawa się zakończyła. Termin kolejnej, na którym wysłuchiwane będą stanowiska powołanych świadków, wyznaczono na 2 marca.

