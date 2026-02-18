Kard. Ryś o związkach partnerskich, komisji ds. pedofilii i migracji

W rozmowie z Tomaszem Terlikowskim w RMF FM kard. Grzegorz Ryś był pytany o symbolikę Środy Popielcowej i potrzebę rachunku sumienia Kościoła w Polsce. – Ten popiół, którego dzisiaj używamy, jest popiołem z palmy sprzed roku. To znaczy tak naprawdę trzeba by powiedzieć, cośmy obiecywali Bogu i ludziom rok temu. I co z tego zostało? Wyłącznie popiół – odpowiedział.

Wskazał, że najpierw należy pytać o autentyczność relacji z Bogiem i o to, na ile Kościół prowadzi człowieka do spotkania z Nim, które przemienia życie. Dodał również, że szczególnym wyzwaniem dla Kościoła w Polsce pozostaje budowanie pokoju i pojednania między ludźmi. – Mam poczucie, że ciągle nam to słabo wychodzi, że nie jesteśmy jednak sakramentem jedności całego rodzaju ludzkiego – przyznał hierarcha, zaznaczając, że ludzie mają prawo oczekiwać od Kościoła takiej postawy, a obawia się, że nie zawsze ją otrzymują.

"Jeśli nie powstanie komisja ogólnopolska..."

Podczas wywiadu pojawił się także temat ogólnopolskiej, niezależnej komisji ds. pedofilii. – Wszyscy czekamy na marcową Konferencję Episkopatu Polski. Zobaczymy, czy w końcu wyjdziemy z tej konferencji z komisją ogólnopolską. Trzeba mieć nadzieję – powiedział metropolita krakowski. Podkreślił, że projekt narodził się ze wspólnego namysłu biskupów i dlatego uważa, że jego realizacja jest możliwa.

– Uważam, że dla Kościoła będzie dramatycznie, jeśli komisja ogólnopolska nie powstanie – ocenił hierarcha. I dodał: – Jeśli nie powstanie komisja ogólnopolska, to powstanie komisja w Krakowie. I sądzę, że nie jestem sam w takim myśleniu. I może się okazać, że tych komisji lokalnych powstanie wtedy w Polsce więcej.

"Nie odmawiam ludziom błogosławieństwa"

W dalszej części rozmowy kard. Ryś był pytany o kwestię związków partnerskich. – Moje zdanie jest takie, jak całego Kościoła: jesteśmy zainteresowani promowaniem wszystkiego, co dotyczy małżeństwa. Uważam, że to jest coraz bardziej temat numer jeden także w polskim społeczeństwie – zaznaczył.

Jednocześnie wskazał, że osoby żyjące w związkach określanych jako nieregularne nie są poza Kościołem ani poza łaską Bożą. Podkreślił, że prośba o modlitwę czy błogosławieństwo jest wyrazem przeżywanej trudności, dlatego nie odmawia takiej pomocy. – Jak mnie osoba prosi o błogosławieństwo, to nie zaczynam od pytania, jakiej jest orientacji. Nie odmawiam ludziom, którzy mają trudność w wierze, ze sobą, w życiu. Co by ze mnie był za człowiek? Co za biskup? – mówił.

Kard. Ryś: To jest antychrześcijańskie

W rozmowie pojawił się także wątek niechęci wobec migrantów. Kard. Ryś ocenił, że ma ona przede wszystkim charakter polityczny, a nie religijny czy społeczny i bywa podsycana przez polityków. Zaznaczył przy tym, że oczekiwałby, aby w takich debatach nie powoływano się na Ewangelię.

Kard. Ryś odniósł się również do problemu antysemityzmu, podkreślając, że "antysemityzm jest grzechem, każdy antysemityzm, z jakiegokolwiek powodu i przez kogokolwiek dopuszczany". Dodał, że wykorzystywanie tej kwestii w sporach politycznych nie powinno być uzasadniane chrześcijaństwem, ponieważ "to jest antychrześcijańskie".

Czytaj też:

Zaniedbania polskiego biskupa? Powiadomiono WatykanCzytaj też:

Kard. Ryś: Wiem, kto decydował o tym, że ten pogrzeb odbędzie się na Wawelu