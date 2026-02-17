Kolejna fala migracji? ONZ alarmuje ws. Ukraińców

W związku z rosyjskimi atakami na infrastrukturę energetyczną i ciepłowniczą na Ukrainie, według szacunków ONZ w najbliższych miesiącach nawet 325 tys. ukraińskich uchodźców wojennych, którzy już powrócili do kraju, może ponownie wyemigrować. Ponad jedna trzecia z nich rozważa ponowne wyprowadzenie się za granicę, jak poinformowała w Genewie Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM).

– Sama odporność nie wystarczy, aby pomóc rodzinom przetrwać kolejną zimę z przerwami w dostawach prądu i mroźnymi temperaturami – powiedziała dyrektor generalna IOM Amy Pope. Jak dodała, bezpieczne schronienie, niezawodne dostawy energii i podstawowe usługi mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, przetrwania i godności ludzi.

Szczególnie dotknięci powracający

Według danych IOM w styczniu na terytorium Ukrainy przebywało 3,7 mln osób jako przesiedleńcy wewnętrzni. Od początku wojny cztery lata temu ponad 4,4 mln osób powróciło po wysiedleniu, w tym ponad milion z zagranicy. Jednak według IOM nie wszyscy, którzy powrócili na Ukrainę, mogli również powrócić do swoich miejsc pochodzenia. 372 tys. osób nadal pozostaje w stanie migracji w obrębie kraju.

Według ONZ wyrażona przez uciekinierów chęć opuszczenia kraju odzwierciedla obciążenie związane z niepewnością, zniszczonymi mieszkaniami oraz ograniczonym dostępem do energii elektrycznej i ogrzewania. W komunikacie wspomniano o temperaturach zimowych sięgających -20 stopni i ciągłych przerwach w dostawach prądu w całym kraju. Osoby, które niedawno powróciły, są szczególnie narażone na trudności związane z przezwyciężaniem kryzysu i odczuwają większy stres psychiczny.

IOM wezwała społeczność międzynarodową do zwiększenia wsparcia dla tych osób w zakresie odporności wobec zimowych mrozów, naprawy mieszkań, zabezpieczenia środków do życia oraz pomocy psychologicznej i psychospołecznej, zwłaszcza na terenach przygranicznych i obszarach o wysokim odsetku osób powracających. W przeciwnym razie istnieje ryzyko ponownej emigracji.

Czytaj też:

Oto co szykuje UE w czwartą rocznicę wojny na Ukrainie