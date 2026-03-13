USA uchyliły sankcje na rosyjską ropę

Departament Skarbu USA po raz drugi w trakcie tygodnia ogłosił zdjęcie sankcji z rosyjskiej ropy naftowej. Wydana licencja dotyczy surowca, który został załadowany na tankowce przed 12 marca. Licencja zawiesza sankcje na rosyjską ropę naftową załadowaną na statki do czwartku i obowiązuje do 11 kwietnia. Wcześniej, 5 marca, Departament Skarbu USA zwolnił z sankcji transakcje zakupu rosyjskiej ropy załadowanej wówczas na statki. To zwolnienie dotyczyło jedynie kupców w Indiach.

"Aby zwiększyć globalny zasięg istniejących dostaw, [Departament Skarbu] udziela tymczasowego zezwolenia na zakup rosyjskiej ropy naftowej, która obecnie znajduje się na morzu. Ten ściśle dostosowany, krótkoterminowy środek dotyczy wyłącznie ropy już znajdującej się w tranzycie i nie przyniesie znaczących korzyści finansowych rosyjskiemu rządowi, który większość swoich dochodów z energii czerpie z podatków pobieranych w miejscu wydobycia" – przekazał w oświadczeniu opublikowanym w serwisie X sekretarz skarbu Scott Bessent. "Tymczasowy wzrost cen ropy naftowej to krótkotrwałe i przejściowe zakłócenie, które w dłuższej perspektywie przyniesie ogromne korzyści naszemu krajowi i gospodarce" – zapewnił.

Bessent w czwartek po raz kolejny zapowiedział, że siły USA będą eskortować tankowce przez cieśninę. W wywiadzie dla Sky News deklarował jednak, że "absolutnie" nie będzie doradzać prezydentowi zakończenia wojny, niezależnie od tego, jak bardzo wzrosną ceny.

Węgry komentują

Z decyzji USA zadowolone są Węgry, choć Budapeszt zaznacza, że kraje UE nie skorzystają. "Dzięki dzisiejszej decyzji USA o zawieszeniu sankcji na dostawy rosyjskiej ropy, rosyjska ropa może ponownie trafić na rynki światowe drogą morską, zwiększając podaż i obniżając ceny down" – napisał szef MSZ Peter Szijjarto.

"Europa jednak nie odniesie tych korzyści, gdyż rosyjska ropa naftowa została wykluczona z rynku europejskiego, a Bruksela nadal podejmuje decyzje pod wpływem żądań Wołodymyra Zełenskiego. UE powinna pójść za przykładem Ameryki i zawiesić sankcje na rosyjską ropę. Ponowne dopuszczenie tych dostaw na rynek europejski pomogłoby ograniczyć wzrost cen, ale niestety Bruksela jeszcze nie podjęła tego kroku" – wskazuje.

"W rezultacie ceny paliw rosną w całej Europie, a benzyna i olej napędowy drożeją na całym kontynencie. Apelujemy do Brukseli o zniesienie sankcji na rosyjską ropę. Decyzje UE nie powinny być podejmowane pod presją prezydenta Ukrainy!" – przekonuje minister gabinetu Viktora Orbana.

Czytaj też:

Bruksela chce wysłać misję na Ukrainę. Chodzi o rurociąg "Przyjaźń"Czytaj też:

Chaos na rynku ropy. Trump zdecydował o uwolnieniu rezerw