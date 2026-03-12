Bruksela chce wysłać misję na Ukrainę. Chodzi o rurociąg "Przyjaźń"

Bruksela zaproponowała w czwartek wysłanie specjalnej delegacji, która miałaby ocenić skalę zniszczeń i pomóc w wyjaśnieniu sporu między Kijowem a Budapesztem dotyczącego wstrzymania dostaw rosyjskiej ropy.

Unia chce wesprzeć Ukrainę w naprawie rurociągu

Rzecznik Komisji Europejskiej ds. energii Anna-Kaisa Itkonen poinformowała, że Bruksela pozostaje w stałym kontakcie z ukraińskimi władzami i czeka na ich odpowiedź w sprawie ewentualnej inspekcji. Komisja zadeklarowała również gotowość udzielenia Ukrainie wsparcia technicznego i finansowego przy naprawie rurociągu.

Rurociąg został uszkodzony 27 stycznia podczas rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W rezultacie przerwano transport ropy na Węgry i do Słowacji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiadał wcześniej, że naprawa instalacji może potrwać od czterech do sześciu tygodni. Zwracał też uwagę, że infrastruktura pozostaje narażona na kolejne ataki.

Spór o status węgierskiej delegacji na Ukrainie

Tymczasem Budapeszt wysłał w środę na Ukrainę własną misję, której zadaniem jest sprawdzenie rzeczywistego stanu infrastruktury oraz ustalenie przyczyn wstrzymania przesyłu ropy rurociągiem "Przyjaźń". W delegacji mają znajdować się także przedstawiciele Słowacji. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla jednak, że przybyła grupa nie ma statusu oficjalnej delegacji. Według Kijowa osoby te przekroczyły granicę jak zwykli obywatele państw strefy Schengen i nie mają zaplanowanych spotkań z ukraińskimi władzami.

Na te słowa ostro zareagował szef węgierskiej dyplomacji Péter Szijjártó. W mediach społecznościowych stwierdził, że prezydent Zełenski mija się z prawdą, ponieważ Budapeszt wcześniej przekazał Kijowowi notę dyplomatyczną informującą o planowanej wizycie. Węgry podkreślają, że wstrzymanie dostaw ropy przez rurociąg "Przyjaźń" jest dla nich poważnym problemem energetycznym.

