Umowa UE–Mercosur od maja? Bryłka bije na alarm

Oznacza to, że część zapisów porozumienia może zacząć obowiązywać już w najbliższych miesiącach – mimo że pełny proces ratyfikacji w Unii Europejskiej nie został jeszcze zakończony.

Mercosur już od początku maja?

Jak wynika z informacji portalu Politico, Komisja Europejska rozpoczęła formalne działania umożliwiające tymczasowe stosowanie porozumienia z państwami Mercosur – Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Kolegium komisarzy uzgodniło już procedury, które mają doprowadzić do uruchomienia umowy jeszcze przed jej pełną ratyfikacją.

Bruksela przygotowuje obecnie notę dyplomatyczną do Paragwaju, który pełni funkcję depozytariusza traktatu. Po wymianie dokumentów umowa może zostać wdrożona tymczasowo od pierwszego dnia drugiego miesiąca. Jeśli formalności zakończą się jeszcze w marcu, pierwsze elementy porozumienia mogą wejść w życie już na początku maja.

Proces wdrażania umowy postępuje szybciej, niż się wydaje

Od początku marca na rozwój wydarzeń zwraca uwagę europosłanka Anna Bryłka. Polityk alarmowała, że Komisja Europejska przygotowuje się do wprowadzenia umowy w życie jeszcze przed zakończeniem pełnej procedury politycznej w Unii. Europosłanka podkreśla, że zgodnie z traktatami UE pełne zawarcie takiej umowy powinno nastąpić dopiero po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski. Tymczasowe stosowanie porozumienia oznacza, że część jego zapisów może obowiązywać jeszcze przed zakończeniem całej procedury ratyfikacyjnej.

Umowa UE–Mercosur była negocjowana przez ponad 25 lat i ma stworzyć jedną z największych stref wolnego handlu na świecie, obejmującą około 720 milionów mieszkańców. Zakłada m.in. szerokie otwarcie europejskiego rynku na produkty rolne z Ameryki Południowej – w tym wołowinę, drób, cukier czy etanol. To właśnie te zapisy budzą największe obawy wśród rolników w wielu krajach Unii Europejskiej. Krytycy porozumienia ostrzegają, że zwiększony import tańszej żywności z Ameryki Południowej może uderzyć w europejskie gospodarstwa.

Sprzeciw wobec umowy zgłaszały m.in. Francja i Polska, jednak nie udało się zebrać w Radzie UE wystarczającej liczby państw, aby zablokować działania Komisji.

UE wdraża umowę z Mercosur. Bez zgody Parlamentu Europejskiego