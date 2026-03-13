Premierzy apelują do Brukseli. W tej grupie jest Tusk

Pismo do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i szefa Rady Europejskiej Charlesa Costy zostało wysłane w środę, a podane do publicznej wiadomości w piątek.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego krajów UE

Szefowie rządów państw unijnych zwrócili uwagę, że inwazja Rosji na Ukrainę jest nie tylko zagrożeniem militarnym, ale również szkodzi bezpieczeństwu wewnętrznemu krajów Unii Europejskiej.

Premierzy podkreślili, że wśród rosyjskich wojskowych mogą znajdować się przestępcy. Jak wskazują dane, ponad 18 tys. skazańców zostało zwerbowanych do armii Putina prosto z więzień.

List w tej sprawie podpisali premierzy Finlandii, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Szwecji, Polski oraz kanclerz Niemiec.

Kolejne rosyjskie zbrodnie na cywilach

Na terenach objętych działaniami wojennymi dochodzi do zbrodni. Rosyjscy żołnierze zastrzelili siedmioro ukraińskich cywilów w Pokrowsku – przekazały pod koniec grudnia ub. r. media, powołując się na ustalenia wywiadu wojskowego Ukrainy. Pretekstem do popełnienia zbrodni był alkohol.

Do zbrodni doszło w nocy z 20 na 21 grudnia br. w jednym z domów w mieście położonym w obwodzie donieckim we wschodniej części Ukrainy.

Przed budynkiem pojawili się rosyjscy żołnierze, a na spotkanie im wyszli ukrywający się w środku ojciec i syn. Rosyjscy wojskowi zażądali od mężczyzn alkoholu, a gdy usłyszeli, że go nie mają, otworzyli ogień do cywilów. Na tym się nie skończyło. Żołdacy Putina wkroczyli do piwnicy, gdzie zamordowali kolejne osoby ukrywające się przed ostrzałem.

W wyniku zdarzenia, śmierć poniosło siedem osób. Przeżył tylko jeden mężczyzna ukrywający się w piwnicy. Człowiek życie zawdzięcza tylko temu, że udawał martwego. Po całym zajściu wydostał się z budynku i uciekł.

