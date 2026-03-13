"Weto prezydenta nas nie zatrzyma". Tusk ujawnia plan rządu

– Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwoli na zaciągnięcie pożyczki SAFE – zaznaczyła w czwartek głowa państwa.

Jak stwierdził Nawrocki, "to sprawa przyszłości państwa polskiego". – Od początku projekt SAFE budził wiele pytań i wątpliwości – dodał.

Jego zdaniem, "rządzący wybrali wariant konfrontacji, a nie rozmowy". – Wykorzystali ten fakt do eskalacji polaryzacji i budowania podziałów miedzy Polakami. To wyjątkowo szkodliwe i niemądre – dodał.

Tusk o SAFE: Historia oceni decyzję prezydenta w sposób dramatycznie zły

Do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego odniósł się podczas piątkowego nadzwyczajnego posiedzenia rządu premier Donald Tusk.

– Od wczoraj Polacy są smutni, źli, Polska jest w szoku. Byliśmy przygotowani na tę ewentualność, coraz więcej sygnałów wskazywało na to, że z niezrozumiałych do tej pory względów prezydent zdecyduje się na zawetowanie programu, który chcieliśmy wspólnie z prezydentem otworzyć – powiedział szef rządu.

Jak zaznaczył Tusk, "brak podpisu pana prezydenta jest poważnym utrudnieniem dla nas wszystkich, którzy przygotowywali ten wielki program Polski zbrojnej, Polski bezpiecznej, Polski bogatszej". – I dlatego skupiłem się na tym, aby jak najszybciej dać Polsce i też prezydentowi właściwą rządową odpowiedź na brak tego podpisu – dodał.

– Historia oceni decyzję prezydenta i to bardzo szybko w sposób dramatycznie zły dla niego. Ja dzisiaj od rana odbieram telefony, SMS-y od przywódców z Europy, którzy naprawdę nie wiedzą, o co chodzi, nie są w stanie zrozumieć, jak to jest możliwe – powiedział premier.

Szef rządu: Przyjmiemy uchwałę, dzięki której te pieniądze tak czy inaczej do was trafią

Donald Tusk wskazał, że odpowiedź rządu "musi mieć charakter i ma charakter konstruktywny". – Dlatego za chwilę rozpoczniemy posiedzenie rządu, na którym przyjmiemy uchwałę na podstawie której zrealizujemy program "Polska Zbrojna" – powiedział szef rządu.

– Będzie trudniej, będzie czasami wolniej, będzie trzeba dużo więcej wysiłku włożyć, żeby przekonać wszystkich zaangażowanych w ten proces, bo nie będzie stosownych przepisów, będziemy musieli polegać na własnej sile, własnej energii, własnej determinacji, ale zrobimy to i ta uchwała pozwoli nam uruchomić program "Polska Zbrojna" – mówił premier.

Rząd nie rezygnuje jednak z programu SAFE. – Chcę powiedzieć tym wszystkim, którzy czekają na te pieniądze. Weto prezydenta nas nie zatrzyma i nie zatrzymało. Przyjmiemy uchwałę, dzięki której te pieniądze tak czy inaczej do was trafią – zaznaczył Tusk.

