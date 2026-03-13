Gorąca linia między Warszawą a Brukselą. "Bardzo niedobra informacja"

Prezydent Karol Nawrocki nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program SAFE. Informując w czwartek o swojej decyzji ws. SAFE prezydent Karol Nawrocki przyznał, że Polska musi się zbroić, budować silną armię i być jednym z filarów bezpieczeństwa Europy i NATO. – Ale Polska musi to robić na własnych zasadach. Tylko naród, który potrafi sam zadbać o swoje bezpieczeństwo, pozostaje naprawdę wolny. Po pierwsze Polska! Po pierwsze Polacy – podkreślił. Nawrocki zaapelował jednocześnie do wszystkich sił politycznych o prace nad przedstawionym przez niego i prezesa NBP projektem "SAFE 0 proc.".

Jak Bruksela zareaguje na prezydenckie weto ws. SAFE?

W jaki sposób decyzję polskiego prezydenta przyjęto w Brukseli? Jak wynika z ustaleń RMF FM, polski rząd od wczoraj pozostaje w kontakcie z Komisją Europejską, z którą konsultuje się ws. SAFE. Stanowiska ze strony Brukseli mamy spodziewać się po przedstawieniu przez premiera Donalda Tuska swojego "planu B".

"To jednak bardzo niedobra informacja. Weto uderza – zwłaszcza wizerunkowo – w ten sztandarowy program dozbrajania Europy, tym bardziej że był on skrojony pod Polskę i to Polska otrzymała z niego największą pulę, czyli jedną trzecią środków" – wskazuje RMF FM. Rozmówcy rozgłośni z Komisji Europejskiej zwracali bowiem uwagę, że bez Polski nie ma bezpieczeństwa europejskiego. To za sprowadzało się do jednego: bez naszego kraju program SAFE po prostu traci sens. "Może powstać wrażenie, że jest jakiś problem z tym programem, tym bardziej że wciąż 'brakuje' 32 miliardów euro" – czytamy.

"Weto prezydenta nas nie zatrzyma"

Przypomnijmy, że już w czwartek po decyzji Karola Nawrockiego, Donald Tusk zapowiedział, że sprawą zajmie się w piątek rząd na specjalnym posiedzeniu. Dziś przed jego rozpoczęciem zapowiedział przyjęcie uchwały na podstawie której zrealizujemy program "Polska Zbrojna". Rząd nie rezygnuje jednak z programu SAFE. – Chcę powiedzieć tym wszystkim, którzy czekają na te pieniądze. Weto prezydenta nas nie zatrzyma i nie zatrzymało. Przyjmiemy uchwałę, dzięki której te pieniądze tak czy inaczej do was trafią – zaznaczył Tusk.

"Weto prezydenta nas nie zatrzyma". Tusk ujawnia plan rządu

