"Wojna stoi za drzwiami". Hołownia o "największym błędzie" prezydenta

Do ogłoszonej w czwartkowym orędziu decyzji prezydenta Karola Nawrockiego ws. SAFE Szymon Hołownia odniósł się w piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych. W ocenie byłego marszałka Sejmu i byłego lidera Polski 2050, mamy do czynienia z największym jak dotąd błędem Nawrockiego.

Hołownia o decyzji prezydenta ws. SAFE

"Twierdzenie, że nie powinniśmy pożyczać tych pieniędzy, bo za 30 lat skolonizują nas gospodarczo Niemcy czy Bruksela, podczas gdy Rosja aż się pali by skolonizować (nie tylko) nas dosłownie za lat 3 czy 5 – nie wytrzymuje konfrontacji z elementarną logiką" – stwierdził Hołownia.

Polityk przekonuje w swoim wpisie, że środki w ramach SAFE powinniśmy wziąć, ponieważ są na dobry procent. Tak samo powinniśmy zrobić, zdaniem Hołowni, w kwestii pieniędzy z NBP, o których mówi prezydencji projekt "Polski SAFE 0 proc.".

"Wojna stoi za drzwiami"

"W normalnej polityce sumowalibyśmy dziś miliardy, a nie je odejmowali. Rząd przynosi do stołu to, co załatwił, prezydent – to, co przynieśli jego ludzie. Nie ma tego krzyku, że znów musisz wybierać: 'a wolisz mamę, czy tatę'. Tych, pełnych pokoju wezwań: 'Musimy teraz być razem, więc chodź ze mną, tumanie'. Tej polskiej szkoły kompromisu: 'Zgódźmy się, że jesteś dzbanem, niech już będzie po mojemu'" – wskazał.

Kończąc, były lider Polski 2050 stwierdził, że za chwilę w Sejmie "i na Twitterku" dwie strony znów odprawią swój polaryzacyjny rytuał, wyzywając się nawzajem przez pół dnia od zdrajców. "A polskiemu żołnierzowi (i następnym pokoleniom) ręce opadną z cichym szelestem do ziemi, gdy patrzeć będą na nasze domowe wojenki, gdy wojna stoi za drzwiami" – skwitował.

Czytaj też:

Wzywają do obrony prezydenta. "Przemysł pogardy II"Czytaj też:

"Jestem wstrząśnięty". Były minister krytykuje prezydentaCzytaj też:

Szefernaker: W taki sposób atakowali prezydenta Lecha Kaczyńskiego