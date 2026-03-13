Czarnek zwrócił się do von der Leyen. "Pożyczkę będzie spłacał Tusk"

Piątkowe obrady Sejmu zdominowała dyskusja na temat SAFE. W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisze ustawy, która wdraża program unijnych pożyczek na obronność. Wcześniej głowa państwa przedstawiła alternatywę w postaci "SAFE 0 procent", gdzie środki na zbrojenia pochodziłyby m.in. z zysków Narodowego Banku Polskiego. O jak najszybsze przegłosowanie prezydenckiego projektu apeluje Prawo i Sprawiedliwość.

– Dla pani von der Leyen cytuję art. 89 ust. 1 pkt 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli Polska chce zaciągnąć zobowiązania o znacznej wielkości, to musi to zrobić umową międzynarodową, na którą zgodę musi wyrazić Sejm i musi ją ratyfikować pan prezydent – oznajmił z mównicy sejmowej Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.

– Jeśli tak nie zrobi, to pożyczkę, której pani udzieli nielegalnie Tuskowi, będzie spłacał ten, który tu był skandowany, czyli Donald Tusk. Polacy tego spłacać nie będą, bo jest to nielegalna pożyczka, w sposób nielegalny udzielona – grzmiał poseł i wiceprezes PiS. – Żądamy od pana Czarzastego natychmiastowego procedowania polskiego SAFE, po to, żeby Polska mogła zakupić broń, która jest konieczna do obrony przed ruskimi – dodał.

Co z "SAFE 0 procent"? Czarzasty: Nie widzę podstaw

Marszałek Sejmu już zapowiedział, że prezydencki projekt "SAFE 0 procent" nie będzie procedowany do momentu zakończenia procesu związanego z ustawą o unijnym SAFE.

– To nie jest taki moment, że trzeba wszystkie decyzje podejmować z godziny na godzinę. Trzeba je podejmować mądrze. Skończy się posiedzenie rządu, będziemy wiedzieli, w którą stronę idą sprawy – mówił w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Włodzimierz Czarzasty. – Absolutnie nie widzę podstaw funkcjonowania i procedowania tej ustawy [o polskim SAFE – przy. red.]. Jeżeli zobaczę taki sens, ustawa będzie procedowana. Dziś żadnego absolutnie nie widzę – podkreślił.

